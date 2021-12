Toch nog een mooie afsluiter voor Antwerp in haar Europese campagne: The Great Old haalt het van Olympiakos en boekt zo haar eerste overwinning in deze groepsfase van de Europa League

Antwerp is er in geslaagd om haar laatste Europese wedstrijd van het jaar winnend af te sluiten. The Great Old haalde het met 1-0 van Olympiakos na een vroeg doelpunt van Balikwisha.

Olympiakos leek het beste aan de wedstrijd te beginnen, maar na zes minuten was de eerste kans meteen raak voor Antwerp. Benson gaf de bal mee met Balikwisha, die zijn man goed voorbij ging en de bal ook mooi naast Vaclik in doel kon plaatsen: 1-0.

De Griekse club speelde maar een matige eerste helft, want Antwerp had alles onder controle. Vooral Benson had er enorm veel zin in en ging op zoek naar een doelpunt, maar zijn meeste schoten gingen niet binnen het kader. Daarnaast had Vaclik een goede redding in huis op een kopbal van Gerkens.

Ook Ritchie De Laet had er zin in. De verdediger speelde een uitstekende eerste helft en had ook bijna een assist beet. Hij schakelde enkele spelers uit en gaf de bal mee met collega-verdediger Bataille, maar die draaide de bal over.

En de spelers van Olympiakos? Die raakten niet verder dan enkele schoten van buiten de zestien. Bouchalakis en M’Vila probeerden het op deze manier, maar het was allemaal te weinig om Butez te verontrusten. 1-0 was dan ook de logische en verdiende ruststand voor Antwerp.

Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft. Het moest duidelijk niet meer voor Olympiakos (de club is al geplaatst voor de volgende ronde) en de Griekse club leek dan ook weinig moeite te doen in de jacht naar de gelijkmaker.

De 2-0 hing zelfs meer in de lucht dan de 1-1. Vooral Benson bleef nadrukkelijk zoeken naar een doelpunt, maar het wilde niet lukken voor de flankaanvaller. Zijn plaatsbal werd door Vaclik over geduwd en ook een ander schot was geen probleem voor de doelman van Olympiakos.

Niet alleen Benson was bedrijvig, maar ook de andere vleugelspeler, Balikwisha, had er zin in. Hij speelde de defensie van Olympiakos nog maar eens op een hoopje en haalde uit, maar een sterk keepende Vaclik had opnieuw een goede redding in huis op zijn schot.

We kregen geen doelpunten meer te zien en zo heeft Antwerp al bij al een makkelijke overwinning geboekt. The Great Old eindigt wel laatste in haar groep, maar deze zege zal sowieso goed zijn voor het vertrouwen. Antwerp eindigt haar Europese campagne zo met 5 op 18.