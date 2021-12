Brian Priske tevreden na overwinning tegen Olympiakos: "Eindelijk een verdiende overwinning met goed en aanvallend voetbal"

Met 5 op 18 eindigt Antwerp op de laatste plaats in haar groep in de Europa League, maar The Great Old is er wel in geslaagd om haar Europese campagne op een positieve manier af te sluiten met een overwinning.

Brian Priske was na de match duidelijk tevreden over het geleverde spel. "We hebben vanaf minuut één tot de laatste minuut veel gelopen op het plein. We brachten ook goed en aanvallend voetbal en we creeërden enkele mooie kansen. De jongens die op veld stonden hebben getoond dat ze veel talent hebben. Het is eindelijk de verdiende drie punten voor ons op laatste speeldag", aldus Priske op de persconferentie.

Priske gaf vandaag enkele andere jongens hun kans en zij hebben zich proberen te bewijzen. "De formatie was nog hetzelfde, maar er kwamen wel enkele nieuwe spelers in de ploeg. Veel spelers krijgen de mogelijkheid om hun kwaliteit te tonen en ze hebben alles juist gedaan vandaag. Het is voor iedereen belangrijk dat de competitie binnen de ploeg groot is. Het maakt het voor mij veel beter als coach. Ik moet nu de juiste keuzes proberen te maken."

Het niveau van Antwerp was niet slecht in deze Europa League, maar de Belgische club blijft wel achter met "slechts" 5 op 18. "We verdienen meer punten, maar dat moet je ook tonen. We hebben veel punten verloren in de laatste minuten, dus het doet pijn. Ik vind wel dat we juiste mentaliteit getoond hebben en goed hebben gevoetbald. Het doet pijn dat we maar vijf punten hebben, maar dat is voetbal", legde de trainer van Antwerp uit.