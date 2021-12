Birger Verstraete zag een sterke wedstrijd van zijn ploeg tegen Olympiakos: "Vanaf minuut één hebben we de wedstrijd in handen genomen"

Bij Antwerp kregen heel wat nieuwe jongens hun kans tegen Olympiakos, maar wie er wel gewoon bij was, was Birger Verstraete. De middenvelder is één van de sterkhouders binnen dit Antwerp en hij speelde opnieuw een sterke partij.

Birger Verstraete zag echter ook de andere jongens, die minder kansen krijgen, een sterke wedstrijd spelen. "Een pluim voor die jongens. Ze hebben een kans gekregen van de trainer en die ook gegrepen. Ik ben trots op hun prestaties", aldus de Antwerp-middenvelder.

Volgens Verstraete was het een verdiende overwinning voor The Great Old. "We hebben vanaf minuut één de wedstrijd in handen genomen en we hebben achterin weinig weggegeven. Het is zeker een verdiende overwinning en het is mooi dat we kunnen afsluiten met een zege", legde Verstraete uit op de persconferentie.