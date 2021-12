Ritchie De Laet komt na de wedstrijd tegen Olympiakos met eerlijke analyse: "Als de wedstrijden 5 minuten korter waren, hadden we misschien bovenaan meegedraaid"

Het is Antwerp dan toch gelukt om een overwinning binnen te halen in haar groepsfase van de Europa League. The Great Old won donderdagavond namelijk met 1-0 na een doelpunt van Balikwisha.

Ritchie De Laet is blij dat Antwerp haar Europese campagne toch winnend heeft kunnen afsluiten. "We hebben verdiend gewonnen. We hadden eigenlijk al veel vroeger in deze groepsfase een overwinning moeten binnenhalen", legde De Laet uit na de wedstrijd en staat te lezen bij Sporza.

Opvallend: Antwerp heeft vooral in het slot veel punten laten liggen in deze campagne. "Als de wedstrijden 5 minuten korter waren, hadden we misschien bovenaan meegedraaid. In deze wedstrijd geven we onze voorsprong eens niet weg op het einde", aldus de verdediger.

Er kwamen heel wat nieuwe jongens aan de aftrap bij Antwerp en volgens De Laet maakten ze een goede indruk. Hij was dan ook een trotse kapitein. "Ze hebben getoond dat ze het ook verdienen om te spelen tijdens het weekend", vertelde De Laet.