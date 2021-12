Brian Priske ziet goudhaantje eindelijk schitteren: "Nu is het moment voor hem om zijn kwaliteiten te tonen"

Antwerp is erin geslaagd om de Europa League op een positieve noot af te sluiten. De Belgische club haalde het donderdagavond namelijk met 1-0 kunnen winnen na een doelpunt van Balikwisha.

Michel-Ange Balikwisha speelde donderdagavond ongetwijfeld één van zijn betere wedstrijden in het shirt van Antwerp. De vleugelaanvaller kende dit seizoen al heel wat pech door blessures, maar tegen Olympiakos toonde Balikwisha nog eens zijn techniek en wist hij zijn eerste doelpunt te maken voor The Great Old.

Brian Priske, de trainer van Antwerp, was tevreden over de prestatie van Balikwisha. "Ik vond dat hij eerder al goed had gespeeld, maar hij heeft nog niet veel geluk gehad met zijn blessures. Het begin is nooit makkelijk bij een nieuwe club en zijn blessures kwamen al zeker niet op het juiste moment", aldus Priske.

"Ik ken zijn kwaliteiten. Nu is het moment voor hem om dat te tonen. Hij heeft zo veel kwaliteiten. Daarnaast loopt hij ook enorm veel op offensief en defensief vlak", legde Brian Priske uit op de persconferentie na de wedstrijd.