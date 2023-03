Waar eindigt dit sprookje? Union SG met niets minder dan historische verwezenlijking naar kwartfinales Europa League!

Historisch. Een ander woord is hier niet voor. In de trommel voor de kwartfinales van de Europa League gaat ook Union SG. Die plek bij de laatste acht werd dan nog eens uitgerekend afgedwongen in het Lotto Park.

Gesteund door een in grote getalen naar Brussel afgezakt supporterslegioen nam Berlin meteen de partij in handen. Qua balbezit dan. Veel met die bal doen was nog wat anders. Het plan van USG was duidelijk: organisatie neerzetten, snedig zijn in omschakeling en momenten kiezen om bezoekende verdedigers het voetballen te beletten.

Dat laatste lukte na vijf minuten al wonderwel, wanneer Boniface Leite de bal ontfutselde. De Nigeriaan bediende Adingra, die oog in oog met de doelman zijn poging nog voor de lijn gekeerd zag door verdediger Knoche. Boniface knalde vervolgens tegen de staak.

De volgende keer was het wél raak, wanneer Berlin weer niet oplette achteraan. Adingra zat op vinkentouw. Teuma nam over en knalde de 1-0 binnen. Met die voorsprong op het bord trok USG de controle over de partij naar zich toe en was het vooral zoeken voor de Duitsers. Die geraakten in de eerste 45 minuten aan geen enkele kans.

Ze kregen het momentum ook niet meer gekeerd. De Berlijners ontsnapten nog wel aan een uitsluiting omdat scheidsrechter María Sánchez genade kende met Laïdouni. Zijn trainer haalde de Tunesiër maar gauw naar de kant. Ook de dat verbeterde de zaken niet voor de roodwitten: Lazare trapte op aangeven van Boniface raak (2-0).

© photonews

Een historische triomf was nu helemaal ingezet. Het voetbal van het geelblauwe Union werd enkel nog beter. Nilsson geraakte in twee tijden niet volledig voorbij Rønnow, maar na het tweede geel voor Haberer was het beklonken.

Boniface had nog een extraatje in petto in de slotfase. Eerst werd de lob van de spits van de lijn gehaald. Hij zette samen met Lynen Adingra wel nog op weg naar een doelpunt, maar dat werd afgekeurd. Lapoussin had het laatste woord met een bal in de winkelhaak (3-0). USG gaat de tweede Europese kwartfinale in zijn geschiedenis spelen.