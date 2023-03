Fenomenale uitblinker bij Union SG is zéér ambitieus, ploegmaats en trainer zijn vol lof: "In Europa vat hij vuur!"

Dé uitblinker tijdens die Europese stunt bij Union? Daar waren ploegmaats en trainer het over eens, dat was de Nigeriaanse aanvaller Victor Boniface.

"Ik probeer gewoon mijn deel van opdracht te doen en de ploeg te helpen op alle mogelijke manieren. Ik wil gewoon genieten. Het belangrijkste is dat ik me vrij voel op het veld. Het draait niet enkel om de doelpunten. Ik wil de ploeg ook helpen op andere manieren", vertelt Boniface na het leveren van een grootse prestatie.

"Victor was goed. Héél goed, zelfs", zag trainer Geraerts. Boniface is ook iemand die verantwoordelijkheid neemt. "Vedetten zijn er bij ons niet, maar wel goede spelers. Belangrijk om spelers te hebben die ons naar dat extra procentje stuwen en persoonlijkheid hebben", aldus Adingra.

De Ivoriaan zag zijn ploegmaat schitteren. "Misschien geeft hij nog wel ietsje meer in Europa. Het blijft ten slotte een Europese competitie. Je zou hem de vraag moeten stellen, maar hij was weer goed, zoals gewoonlijk."

© photonews

Senne Lynen gaat akkoord met die stelling. "In Europa vat hij vuur! Dit zijn ook de matchen waar hij van houdt, denk ik." Was dit nu de beste match van Boniface in een Union-shirt? "Neen! Ik heb nog al goede matchen gespeeld", reageert de man van de match stellig. "Bij een eerdere ontmoeting met Union Berlin, tegen RSCA, tegen Braga..."

In elk geval is het een groots moment, voor iedereen rond de ploeg en ook voor hem persoonlijk. "Dit is enorm voor de club, maar ook voor de fans. We kunnen nu tegen grote ploegen als Arsenal of Manchester United te spelen. Mijn ambities in de Europa League? Naar de finale gaan!"