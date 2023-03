Ook nog nuchterheid, maar vooral erg oplaaiende ambities op verschillende terreinen: "Wij zijn titelkandidaat!"

Na een statement van jewelste is het gedaan met verstoppertje spelen voor een titelkandidaat in de Belgische competitie. Als dat dan al gedaan werd.

Na de klinkende 3-0 tegen de naamgenoot in de Europa League, kan er niet meer naast Union SG gekeken worden. Ook als het over de titel in de Belgische competiite gaat. "Wij zijn zeker één van de kanshebbers. Als we play-off 1 halen, kunnen we voor de titel gaan", verkondigt aanvoerder Teddy Teuma.

Vorig seizoen al dichtbij

De conclusie is dus duidelijk. "Wij zijn titelkandidaat! Zeker als we zo'n goede prestaties blijven leveren." Ook Amani Lazare koestert de hoop om Genk en Antwerp af te troeven in de titelstrijd. "Nadat we er vorig seizoen al dichtbij waren, hebben we ondertussen wel getoond dat wij kampioen kunnen worden."

© photonews

Ook in Europa toont de aanvoerder van Union SG zich ambitieus. "Natuurlijk hebben we nog ambitie", verzekert Teuma. "We moeten ook wel de voeten op de grond houden, het blijft een heel hoog niveau Europees. We kunnen ook wel bepaalde troeven uitspelen."

Dat heeft het reeds afgelegde parcours wel aangetoond. "Union Berlin was voor mij één van dé grote ploegen uit de Europa League. Wij kunnen hopelijk met onze kaarten spelen elke match. Eerst gaan we dromen van die kwartfinale."

Alles is mogelijk

"Wie ons gaat stoppen? Ik weet het niet. Het blijft voetbal, alles is mogelijk", zo ziet Lazare het. "We moeten wel nuchter blijven. Het zijn enkel grote ploegen die overblijven in de Europa League, ploegen waar we anders graag naar kijken op televisie. Het is een hoog niveau, maar we gaan voluit onze kans in de matchen die eraan komen."