Geraerts heeft nu iets om gezond jaloers over te zijn ten opzichte van spelers: "Arsenal of ManU, dat is nog ander niveau"

Ongelooflijk wat Karel Geraerts en zijn spelers voor mekaar krijgen. Nu een topper als Arsenal of ManU loten dan maar in de Europa League?

Héél straf, die 3-0 zege van USG. "Verrast ben ik niet, wel heel fier op de spelers. Hoe ze week na week progressie maken. Een historische avond? Dat denk ik wel. Niet vergeten waar we vandaag komen. Niet zo lang geleden speelden we nog matchen ver weg in België in 1B en nu dwingen we de kwalificatie voor de Europese kwartfinales in het stadion van Anderlecht."

Dit was ook zo'n match waarin je je als speler helemaal kon uitleven. "Of ik zelf graag op het veld gestaan had? Ik heb het op dit niveau nooit als speler meegemaakt. Nogmaals, alle credits gaan naar de spelers die het tussen de lijnen bewerkstelligd hebben."

Loting een teamgebeuren

Het is nu uitkijken naar welke ploeg uit de trommel komt. "De loting bekijken zal wel een teamgebeuren worden, ja. We zullen wat later trainen en dan om 12u naar de loting kijken. Als Arsenal of Manchester United uit de bus komt, is dat wel nog een ander niveau. We mogen ambitieus zijn, maar als we een grote naam loten, wordt het ook moeilijker om door te gaan."

De spelers dromen al van de finale. Is dat toegelaten of beter toch de voeten op de grond houden? "Ik zou zeggen: doe rustig aan, jongens. Pas op, iedereen mag dromen. Ik wil hier niemand zijn dromen doorprikken. Maar laat ik een saai antwoord geven: zondag spelen we tegen Mechelen."