🎥 Unieke beelden uit catacomben Lotto Park, feestgedruis bij spelers en fans USG compleet: "Weet niet waar dit stopt"

Waar dit gaat stoppen voor USG? Niemand die het weet. Het feestgedruis was in ieder geval compleet en dat nota bene in het Lotto Park van grote buur Anderlecht.

De supporters van Union SG konden na de eclatante zege van hun team tegen Union Berlin (3-0) dicht komen bij de mixed zone, waar hun helden hun triomfantelijke uitleg kwamen geven. Superenthousiaste fans en spelers die nog de adrenaline van de kwalificatie voelden: dat zorgde uiteraard voor geweldige taferelen. Op de onderstaande beelden ziet u Senne Lynen vieren met de aanhang van de Belgische vicekampioen. Naar verloop van tijd werd die zone toch afgesloten voor de fans, zodat de verzamelde media toch nog iets kon verstaan van wat Lynen te zeggen had. "De intensiteit en de kwaliteit waren er. Ik kan niet geloven dat we in de kwartfinales van de Europa League zitten. Dat is nu gewoon de waarheid en zeggen dat ik één jaar geleden nog mijn kruisbanden heb gescheurd. Ik weet niet waar dit stopt", aldus de dolgelukkige middenvelder. "Nu stevig vieren? Ik heb nog nooit eerder een achtste finale van de Europa League gewonnen, maar dat zal wel zeker?" Ongetwijfeld, met de fans die de decibels nog eens de hoogte in deden gaan. 'Ici, ici, c'est Saint-Gilles'. En zo ging dat maar door...