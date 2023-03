🎥 📷 Duits bezoek aan Lotto Park: sfeeractie in bomvolle uitvakken, zware uithaal naar UEFA in verband met corruptie

Het Duits bezoek aan het Lotto Park is niet onopgemerkt voorbijgegaan. De fans van Union Berlin lieten zich gelden met een sfeeractie en een duidelijke boodschap voor de UEFA.

Dat de terugmatch van de achtste finales tegen Union SG ook voor de Duitse Unionisten een bijzondere ontmoeting was, was te merken aan het aantal fans die de verplaatsing naar de Belgische hoofdstad hadden gemaakt.

Een groot deel verzamelde daar donderdag al rond de middag om volop toe te leven naar de wedstrijd, die pas om 21u werd afgetrapt. De bezoekersvakken zaten dan ook bomvol en werden helemaal ingepalmd door de Union Berlin-fans. Best indrukwekkend om te zien.

Wanneer de spelers het veld betraden, was ook een sfeeractie voorzien waarbij hun clubkleuren rood en wit nadrukkelijk naar voren kwamen. Zelfs in de thuisvakken doken er nog enkele Berlijners op. Ze hadden dus zeker hun aandeel in de sfeervolle avond, samen met de fans van USG.

Bij het begin van de tweede helft kwamen de Duitsers via spandoeken nog met een niet mis te verstane boodschap. "Promoot curruptie maar en ban passie voor voetbal. F*ck you, UEFA". Duidelijke taal, ook verwijzend naar het feit dat Berlin opnieuw een straf boven het hoofd hangt voor gebruik van pyrotechnisch materiaal.