LIVE: Anderlecht kan miljoenen van top acht best gebruiken: dit staat er vanavond op het spel

Vanavond speelt Anderlecht een sleutelwedstrijd in de Europa League tegen Viktoria Plzen. De inzet is groot: winst betekent niet alleen sportieve glorie met een plek in de top acht, maar ook een financiële opsteker van bijna 10 miljoen euro.

In Tsjechië kan paars-wit een nieuwe mijlpaal bereiken in een al geslaagde Europese campagne. Met vier overwinningen en twee gelijke spelen in zes wedstrijden staat Anderlecht voorlopig op een knappe derde plaats, achter Lazio en Athletic Bilbao.

Een overwinning tegen Viktoria Plzen volstaat om zich rechtstreeks te kwalificeren voor de achtste finales. Dat zou een bonus van 600.000 euro opleveren, bovenop de 6,41 miljoen euro die het Europese parcours tot dusver heeft opgebracht.

Een plaats bij de laatste acht verhoogt de potentiële totale prijzenpot tot 9,56 miljoen euro, een bedrag dat verder kan oplopen afhankelijk van hoever Anderlecht het schopt.

Vanavond zal het aankomen op focus en efficiëntie, want Viktoria Plzen, dat speelt voor zijn laatste kansen, zal Anderlecht niets cadeau doen, ondanks dat ze midden in de winterstop zitten. "We moeten kalm blijven en ons eigen spel spelen", zei Hubert eerder deze week. "Als we dat doen, maken we een goede kans om door te stoten."

Anderlecht mist vanavond enkele belangrijke spelers zoals Edozie, Vertonghen en Dolberg. Voorin rekenen ze op de creativiteit van Thorgan Hazard en een topmatch van Luis Vazquez. Achteraan komt Augustinsson in de ploeg, N'Diaye blijft in de driemansverdediging.