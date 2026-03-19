LIVE: Genk speelt vanavond voor... alles: seizoen Limburgers kan de extra glans gebruiken

Genk speelt donderdag in Freiburg voor de kwalificatie. Na de 1-0 in de heenmatch willen de Limburgers de kwartfinales bereiken.

Genk speelt donderdagavond zijn Europese seizoen. De Limburgers trekken naar Freiburg voor de terugwedstrijd in de achtste finales van de Europa League, met een klein voordeel na de 1-0-zege in de heenmatch.

Evenaren van seizoen 2016-2017

De inzet is groot voor de club, die sinds het seizoen 2016-2017 de kwartfinales niet meer bereikte. Toen maakte Genk indruk door AA Gent uit te schakelen.

Maar de opdracht wordt niet eenvoudig. Freiburg is sterk in eigen huis en verloor dit seizoen in Europa nog niet in zijn stadion. Genk kan dan weer vertrouwen putten uit zijn degelijke prestaties buitenshuis, met vier zeges en slechts één nederlaag dit seizoen.

Genk zal zich moeten vastbijten

Joris Kayembe verwacht een stevige strijd, zoals hij aan de RTBF uitlegde. "We pakken deze periode goed aan. We wonnen de heenmatch tegen Freiburg. We wonnen de derby. We weten dat er nog twee heel belangrijke wedstrijden aankomen. En we gaan er alles aan doen om goede resultaten te halen."



De Genk-speler gelooft erin. "We verwachten een geweldige sfeer en veel druk in de eerste helft. Een kwartfinale? Dat zou voor ons allemaal iets heel moois zijn. We willen allemaal door en we voelen dat het mogelijk is. We gaan er alles aan doen om erin te blijven en dit avontuur voort te zetten, want het is echt prachtig", besloot de linksachter.