Volg Freiburg - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.
Datum: 19/03/2026 18:45
Competitie: Europa League
Speeldag: 1/16 Finales
Stadion: Badenovastadion
LIVE: Genk speelt vanavond voor... alles: seizoen Limburgers kan de extra glans gebruiken
Genk speelt donderdag in Freiburg voor de kwalificatie. Na de 1-0 in de heenmatch willen de Limburgers de kwartfinales bereiken.

Genk speelt donderdagavond zijn Europese seizoen. De Limburgers trekken naar Freiburg voor de terugwedstrijd in de achtste finales van de Europa League, met een klein voordeel na de 1-0-zege in de heenmatch.

Evenaren van seizoen 2016-2017

De inzet is groot voor de club, die sinds het seizoen 2016-2017 de kwartfinales niet meer bereikte. Toen maakte Genk indruk door AA Gent uit te schakelen.

Maar de opdracht wordt niet eenvoudig. Freiburg is sterk in eigen huis en verloor dit seizoen in Europa nog niet in zijn stadion. Genk kan dan weer vertrouwen putten uit zijn degelijke prestaties buitenshuis, met vier zeges en slechts één nederlaag dit seizoen.

Genk zal zich moeten vastbijten

Joris Kayembe verwacht een stevige strijd, zoals hij aan de RTBF uitlegde. "We pakken deze periode goed aan. We wonnen de heenmatch tegen Freiburg. We wonnen de derby. We weten dat er nog twee heel belangrijke wedstrijden aankomen. En we gaan er alles aan doen om goede resultaten te halen."


De Genk-speler gelooft erin. "We verwachten een geweldige sfeer en veel druk in de eerste helft. Een kwartfinale? Dat zou voor ons allemaal iets heel moois zijn. We willen allemaal door en we voelen dat het mogelijk is. We gaan er alles aan doen om erin te blijven en dit avontuur voort te zetten, want het is echt prachtig", besloot de linksachter.

Prono Freiburg - KRC Genk

Freiburg wint
Populairste
3-1
(4x)		 2-0
(3x)		 2-1
(2x)

Vergelijking Freiburg - KRC Genk

Positie

7
8

Punten

17
16

Gewonnen

5
5

Verloren

1
2

Gescoorde doelpunten

10
11

Doelpunten tegen

4
7

Gele kaarten

10
14

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

0
0
1
12/03 21:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Freiburg Freiburg
Ondanks Europese zege toch zware tegenvaller voor KRC Genk: "Ik ben héél boos op mezelf"

13/03

Racing Genk hield SC Freiburg op 1-0 en zette zo een mooie stap richting de kwartfinales. Toch kreeg de Europese avond ook een zure nasmaak door het onnodige gele karton va...

Bryan Heynen en El Ouahdi laten weinig twijfel bestaan voor Limburgse derby

13/03

Na de Europese zege tegen Freiburg schakelt Racing Genk meteen door naar de derby tegen STVV. In Limburg stijgt de spanning, terwijl Bryan Heynen en Zakaria El Ouahdi alleb...

Nicky Hayen schept duidelijkheid nadat verdediger plots gewisseld moest worden

13/03

KRC Genk boekte een knappe zege tegen SC Freiburg in de Europa League. Toch kwamen er na afloop ook enkele zorgen bovendrijven, onder meer rond Josue Kongolo.

Kos Karetsas is duidelijk over zijn toekomst, Genk plakt officieel prijskaartje op hem

07:40

Konstantinos Karetsas straalt rust en zelfvertrouwen uit in aanloop naar de Europese clash van KRC Genk tegen SC Freiburg. Het 18-jarige toptalent wil in de Europa League g...

LIVE: Genk speelt vanavond voor... alles: seizoen Limburgers kan de extra glans gebruiken

11:15

Genk speelt donderdag in Freiburg voor de kwalificatie. Na de 1-0 in de heenmatch willen de Limburgers de kwartfinales bereiken.

Dimitri De Condé laat er voor cruciale week KRC Genk geen enkele twijfel over bestaan

Dimitri De Condé laat er voor cruciale week KRC Genk geen enkele twijfel over bestaan

12:40

KRC Genk is klaar om te knallen in Freiburg, al moet het wel Zakaria El Ouahdi missen door een schorsing. Voor de Limburgers lijkt het een heel erg belangrijke week te gaan...

Europa League

 1/16 Finales
Panathinaikos Panathinaikos 1-0 Real Betis Real Betis
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-2 FC Porto FC Porto
Bologna Bologna 1-1 AS Roma AS Roma
Lille OSC Lille OSC 0-1 Aston Villa Aston Villa
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-1 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Lyon Lyon
KRC Genk KRC Genk 1-0 Freiburg Freiburg
Ferencváros Ferencváros 2-0 Braga Braga
Braga Braga 4-0 Ferencváros Ferencváros
Freiburg Freiburg 18:45 KRC Genk KRC Genk
FC Midtjylland FC Midtjylland 18:45 Nottingham Forest Nottingham Forest
Lyon Lyon 18:45 Celta De Vigo Celta De Vigo
FC Porto FC Porto 21:00 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Aston Villa Aston Villa 21:00 Lille OSC Lille OSC
AS Roma AS Roma 21:00 Bologna Bologna
Real Betis Real Betis 21:00 Panathinaikos Panathinaikos
