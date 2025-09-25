Genk zorgt voor spektakel op Ibrox: Oh beleeft knotsgekke avond

KRC Genk wist zijn eerste Europa League-wedstrijd van het seizoen te winnen op het veld van Rangers. Oh wrong enorm veel kansen de nek om, inclusief een strafschop, maar kon wel het enige doelpunt van de partij scoren (0-1).

KRC Genk en Rangers namen het donderdag voor de eerste keer ooit tegen elkaar op. Coach Thorsten Fink voerde maar liefst vier wissels door in vergelijking met de match tegen Union SG: Bangoura voor Sattlberger, Van Crombrugge verving de geblesseerde Lawal, Medina kwam in de plaats van Ito en Oh mocht in de spits starten ten koste van Erabi.

Racing Genk begon goed, maar zakte weg

De Smurfen begonnen goed aan de partij met veel intensiteit. Met El Ouahdi in de hoofdrol konden ze een eerste keer gevaarlijk zijn, zonder een echt grote kans te creëren. Na een kwartiertje spelen had de thuisploeg al twee grote kansen bij elkaar gevoetbald.

Nadien werd kapitein Bryan Heynen even de grote held. Een Schot leek de bal in doel te koppen, maar de Genkse aanvoerder haalde de bal van de lijn met een spectaculaire omhaal. Nog geen minuut later had Genk op voorsprong moeten komen.

Oh kreeg de bal via El Ouahdi voor zijn voeten terwijl hij op een meter of vijf voor doel stond, met enkel de doelman nog in de weg. Alleen knalde de Zuid-Koreaan wild over doel, onbegrijpelijk. Een paar minuten later verschalkte Hrosovsky Raskin om dan tegen de paal te trappen.

Aan spektakel geen gebrek, aan efficiëntie wel bij Genk

Oh miste nog een enorme kans en na een halfuur spelen kwam Genk opnieuw goed weg. Kayembe kreeg de bal op de arm in het strafschopgebied, scheidsrechter Matej Jug floot niet maar de VAR vond wel dat het leer op de stip moest.

Na het bekijken van de beelden oordeelde Jug dat Kayembe een duw kreeg, waarna hij het advies van de videoref negeerde. Vanaf minuut 40 moest Rangers nog met tien verder na rood voor Diomande. Na een ware aanslag op het been van El Ouahdi stuurde de ref hem richting de douche.

Oh zet zijn fouten recht na de rust

De Limburgers kregen op slag van rust een (lichte) strafschop. Oh, die al enkele grote kansen niet kon afwerken, zette zich achter de bal maar kon ook vanop de stip niet scoren. Na nog geen vijf minuten in de tweede helft ging hij opnieuw in de fout. Een lage voorzet kwam tot bij hem, maar de spits ging met zijn foute been naar de bal waardoor hij het leer niet in doel kon schuiven.

Ondanks al zijn missers was het toch Oh die Genk op voorsprong kon zetten na een klein uur spelen. Deze keer legde hij de bal mooi binnen. Nadien volgde nog een gele kaart voor het uittrekken van zijn shirt.

Het bleef er stevig aan toe gaan, zonder het spektakel van tijdens de eerste helft. Oh scoorde na 70 minuten spelen zijn tweede van de avond, maar die werd snel afgekeurd voor buitenspel. De Limburgers speelden nog met vuur maar de 0-1 bleef op het scorebord staan.

Op deze manier is Racing Genk toch op een mooie manier begonnen aan zijn Europa League-campagne. De club kan met een goed gevoel toeleven naar de derby tegen STVV van zondag, al moeten er ook in competitie resultaten volgen.