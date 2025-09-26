"Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers

Met een veel kleiner verschil dan Club Brugge eerder dit seizoen, heeft Racing Genk donderdagavond opnieuw laten zien dat Belgische ploegen Schotse tegenstanders kunnen tarten. In de Europa League-groepsfase versloegen de Limburgers Rangers FC met 0-1, opnieuw een overwinning voor de Pro League.

Eerder dit seizoen had Club Brugge de Schotse grootmacht stevig in het stof laten bijten. In de play-offs voor de Champions League won blauw-zwart met 1-3 op Ibrox en volgde een overtuigende 6-0 thuiszege in het Jan Breydelstadion. De marge was toen groter, maar het resultaat hetzelfde: Belgische dominantie.

Ironisch genoeg kreeg Rangers opnieuw een confrontatie met een Belgische ploeg voorgeschoteld, dit keer Racing Genk. Het werd een nipte 0-1, maar dat maakte de impact niet minder voelbaar. De Schotse pers had er zichtbaar moeite mee en liet zich in krantenkoppen en analyses niet onbetuigd.



Posttraumatische stressreactie

De Scottish Sun wist het treffend samen te vatten met de voorpagina-kop: “Oh, niet weer”, verwijzend naar de Zuid-Koreaanse aanvaller van Genk. Hij miste eerst een strafschop, maar scoorde later het enige doelpunt van de wedstrijd. Volgens de krant was het vooruitzicht van een nieuwe confrontatie met een Belgische ploeg genoeg om een post-traumatische stressreactie bij Rangers te veroorzaken.

Ook The Scotsman bracht het verhaal van de aanvaller: na zijn gemiste strafschop gaf hij niet op en scoorde hij in de 55e minuut. Zijn gele kaart na het uitdoen van zijn shirt deed weinig tot niets bij de fans, die ondertussen grotere zorgen hadden over hun eigen ploeg.

The Herald en Inside Ibrox benadrukten het verleden van de Zuid-Koreaanse aanvaller bij Celtic en de frustraties die de Europa League-nederlaag teweegbracht bij Rangers. De ironie was duidelijk: waar de terugkeer naar Europees voetbal hoop had moeten brengen, oogstte het vooral frustratie. Voor de Schotse pers lijken de Belgische ploegen voorlopig een bron van nachtmerries.