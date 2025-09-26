Thorsten Fink onthult wat hij tegen Oh zei tijdens de rust: "Ik nam hem even apart"

Racing Genk pakte drie punten op Ibrox, al had het meer mogen zijn. Coach Thorsten Fink legt uit hoe hij zijn spelers, en vooral spits Oh, tijdens de rust rustig wist te houden.

Racing Genk won met 0-1 van Rangers op donderdag, al had die score nog verder kunnen en misschien wel moeten uitlopen. De Limburgers waren te nonchalant vooraan, en dat beseft ook trainer Thorsten Fink.

"In de eerste helft hadden we al op voorsprong moeten komen", zegt de Genkse coach bij Het Belang van Limburg. "Maar tijdens de rust heb ik tegen de jongens gezegd dat ze kalm moesten blijven en hun ding moesten blijven doen. De openingen zouden wel komen."



Fink verklapt wat hij tegen Oh zei tijdens de rust

Hyeon-Gyu Oh liet voor de pauze enorme kansen liggen en kon ook vanop de stip niet scoren. Fink behield het vertrouwen in zijn spits die later nog het enige doelpunt van de partij maakte.

"Ook heb ik Oh even apart genomen en hem gezegd dat hij moest denken als een tennisser. Die draait na een verloren punt immers ook meteen de knop om en denkt meteen aan de volgende bal. Ik ben heel blij voor hem."

Genk kan nu met een goed gevoel toeleven naar de Limburgse derby van zondag. De Smurfen spelen dan om 13u30 op het veld van STVV.