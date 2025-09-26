KRC Genk-voorzitter spreekt klare taal over gemiste kansen Oh en de suggestie dat Fink de kleedkamer kwijt is

KRC Genk-voorzitter spreekt klare taal over gemiste kansen Oh en de suggestie dat Fink de kleedkamer kwijt is
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ook na de zege in Glasgow valt er nog wel wat aan te merken op de situatie van Genk. Bij Oh en Fink lijkt de situatie zwaar op de schouders te wegen.

Oh miste tegen Rangers enkele opgelegde kansen, maar wist zich alsnog tot matchwinnaar te kronen. Bij zijn doelpunt kwam alle frustratie eruit. "Ik ben heel blij voor Oh", reageert Genk-voorzitter Peter Croonen bij Sporza. "Die worstelt al een poos, maar blijft werken en scoorde nu uiteindelijk ook. Laten we hopen dat dat symbolisch is. We werken er hard voor, hopelijk volgen nu de resultaten."

Die ene treffer van de Zuid-Koreaan volstond om Ibrox Park te verlaten met de overwinning. "Ik hoop dat het keerpunt gemaakt is en dat we zondag opnieuw kunnen bevestigen." Want zondag staat immers de altijd belangrijke derby op het veld van STVV op het programma. Aangezien Genk de punten nodig heeft, is die wedstrijd nu nog wat belangrijker.

Lees ook... Thorsten Fink onthult wat hij tegen Oh zei tijdens de rust: "Ik nam hem even apart"

De druk is aanwezig bij KRC Genk

De zege in Glasgow zal ook zeer welgekomen zijn voor Thorsten Fink. De laatste tijd deed zelfs het gerucht de ronde dat de Duitser de Genkse kleedkamer kwijt zou zijn. "In een ambitieuze club is er altijd druk", aldus Croonen, die zo aangeeft dat Fink met die druk om moet kunnen. "Zeker als je ziet op welke plaats we beland zijn. Dat hoort er bij."

Tegelijkertijd wil de voorzitter het toch ook nog wel voor de coach opnemen. "We hebben nooit gevoeld dat Thorsten de relatie met de spelers kwijt zou zijn. Iedereen gelooft er echt in. Tegen Union brachten we ook een goede prestatie, de tweede helft daar gaf ons vertrouwen, tegen Charleroi was het wel niet goed. Zulke matchen zijn er natuurlijk ook bij. Eenheid is dan belangrijk. En dat tonen we als club."

Wint Genk ook in Sint-Truiden?

Dat neemt niet weg dat er nog meer en betere resultaten nodig zijn. "Een ambitieuze club moet winnen, daarom was gisteren een mooi en belangrijk moment." Uitkijken maar of Genk dit zondag tegen de Truienaars kan doortrekken.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Rangers FC
Thorsten Fink

Meer nieuws

Thorsten Fink onthult wat hij tegen Oh zei tijdens de rust: "Ik nam hem even apart"

Thorsten Fink onthult wat hij tegen Oh zei tijdens de rust: "Ik nam hem even apart"

17:40
Genk geniet nog na van onwaarschijnlijke 'save van het jaar': Bryan Heynen krijgt zelfs van doelman compliment

Genk geniet nog na van onwaarschijnlijke 'save van het jaar': Bryan Heynen krijgt zelfs van doelman compliment

19:40
LIVE: Leuven pompt, maar komt niet meer aan kansen Live

LIVE: Leuven pompt, maar komt niet meer aan kansen

22:22
Hyeon-Gyu Oh beleefde opmerkelijke avond tegen Rangers: "Ik kon wel wenen"

Hyeon-Gyu Oh beleefde opmerkelijke avond tegen Rangers: "Ik kon wel wenen"

16:30
Beerschot-middenvelder Van Eenoo verrast door zwakke start van tegenstander

Beerschot-middenvelder Van Eenoo verrast door zwakke start van tegenstander

22:15
Jong Genk geeft spelers van Fink niet goede voorbeeld: Stijn Stijnen staat te pronken in top 5 na afstraffing

Jong Genk geeft spelers van Fink niet goede voorbeeld: Stijn Stijnen staat te pronken in top 5 na afstraffing

22:00
Rein Van Helden legt uit hoe STVV van KRC Genk kan winnen dit weekend

Rein Van Helden legt uit hoe STVV van KRC Genk kan winnen dit weekend

21:50
Dimitri de Condé wil nog wat kwijt na deugddoende zege van KRC Genk

Dimitri de Condé wil nog wat kwijt na deugddoende zege van KRC Genk

12:41
1
Slecht nieuws voor Charleroi en Rik De Mil met oog op wedstrijd tegen KV Mechelen

Slecht nieuws voor Charleroi en Rik De Mil met oog op wedstrijd tegen KV Mechelen

21:30
Trainer Fred Vanderbiest nuanceert de vraagtekens bij spitsenduo KV Mechelen en verdedigt Benito Raman Interview

Trainer Fred Vanderbiest nuanceert de vraagtekens bij spitsenduo KV Mechelen en verdedigt Benito Raman

21:20
Leko verwacht moeilijkere match voor Gent dan in Anderlecht: "Voetbal spelen doe je op dinsdag en woensdag"

Leko verwacht moeilijkere match voor Gent dan in Anderlecht: "Voetbal spelen doe je op dinsdag en woensdag"

21:01
Gaat Standard-spits van nationaliteit veranderen om toch maar naar het WK van 2026 te kunnen?

Gaat Standard-spits van nationaliteit veranderen om toch maar naar het WK van 2026 te kunnen?

20:40
Derbykoorts in Sint-Truiden: Wouter Vrancken heeft duidelijke boodschap voor zijn spelers

Derbykoorts in Sint-Truiden: Wouter Vrancken heeft duidelijke boodschap voor zijn spelers

20:30
Steven Defour en Bob Peeters leggen uit waar het probleem ligt bij KRC Genk

Steven Defour en Bob Peeters leggen uit waar het probleem ligt bij KRC Genk

25/09
Voor Cercle - Gent vindt al hartverwarmend moment plaats en dit heeft met dochter Miguel Van Damme te maken

Voor Cercle - Gent vindt al hartverwarmend moment plaats en dit heeft met dochter Miguel Van Damme te maken

20:21
Anderlecht-fans hekelen supporterscultuur in België en gaan over tot een boycot: "Geen geïsoleerd geval"

Anderlecht-fans hekelen supporterscultuur in België en gaan over tot een boycot: "Geen geïsoleerd geval"

19:50
3
Hannes Van der Bruggen hoopt dat Cercle Brugge deze transfer doet: "Ik zou het met de ogen toe doen"

Hannes Van der Bruggen hoopt dat Cercle Brugge deze transfer doet: "Ik zou het met de ogen toe doen"

19:45
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest rakelt niet zomaar herinnering op aan eerste duel na ontslag van Besik Hasi Interview

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest rakelt niet zomaar herinnering op aan eerste duel na ontslag van Besik Hasi

19:20
Charleroi-aanwinst opgelucht dat Standard hem niet binnenhaalde: "Blij dat het niet is doorgegaan"

Charleroi-aanwinst opgelucht dat Standard hem niet binnenhaalde: "Blij dat het niet is doorgegaan"

19:00
Anderlecht komt met groot nieuws: paars-wit ziet plots belangrijk figuur vertrekken

Anderlecht komt met groot nieuws: paars-wit ziet plots belangrijk figuur vertrekken

18:20
5
📷 De werken verlopen vlot: zo ziet de nieuwe Tribune 2 van Antwerp er nu al uit

📷 De werken verlopen vlot: zo ziet de nieuwe Tribune 2 van Antwerp er nu al uit

18:00
1
"Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers

"Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers

08:20
4
FIFA wil spelregels rond strafschoppen drastisch veranderen: dit is wat kan volgen

FIFA wil spelregels rond strafschoppen drastisch veranderen: dit is wat kan volgen

17:20
10
Thorsten Fink grijpt in en geeft verrassende basisplaats: "Voelt heel lekker, daar ga ik niet om liegen"

Thorsten Fink grijpt in en geeft verrassende basisplaats: "Voelt heel lekker, daar ga ik niet om liegen"

08:00
Dit heeft Standard-coach Euvrard te zeggen voor eerste grote match tegen Club Brugge Interview

Dit heeft Standard-coach Euvrard te zeggen voor eerste grote match tegen Club Brugge

17:00
Antwerp-coach Stef Wils komt met bijzonder slecht nieuws over Dennis Praet

Antwerp-coach Stef Wils komt met bijzonder slecht nieuws over Dennis Praet

16:00
5
Wouter Vrancken komt voor Limburgse derby nog terug op vertrek bij Genk: "Had weinig met voetbal te maken"

Wouter Vrancken komt voor Limburgse derby nog terug op vertrek bij Genk: "Had weinig met voetbal te maken"

14:00
1
Heeft Hayen geen andere keuze meer? Verloren zoon Hugo Vetlesen lijkt de enige oplossing te zijn Analyse

Heeft Hayen geen andere keuze meer? Verloren zoon Hugo Vetlesen lijkt de enige oplossing te zijn

15:15
5
UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk

UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk

11:00
12
Rik De Mil onthult wat er gebeurde na zijn ontslag bij Westerlo: "Het is een uitzonderlijk verhaal"

Rik De Mil onthult wat er gebeurde na zijn ontslag bij Westerlo: "Het is een uitzonderlijk verhaal"

15:30
Charles De Ketelaere kent zijn verdict: speelt hij tegen Club en is hij klaar voor de Rode Duivels?

Charles De Ketelaere kent zijn verdict: speelt hij tegen Club en is hij klaar voor de Rode Duivels?

15:00
Genk zorgt voor spektakel op Ibrox: Oh beleeft knotsgekke avond

Genk zorgt voor spektakel op Ibrox: Oh beleeft knotsgekke avond

22:59
Voormalige Club Brugge-spits Bas Dost neemt ingrijpende beslissing na hartproblemen

Voormalige Club Brugge-spits Bas Dost neemt ingrijpende beslissing na hartproblemen

14:20
LIVE: Spelers OH Leuven zonder naam op shirt, waarschijnlijk maar één wijziging bij Anderlecht

LIVE: Spelers OH Leuven zonder naam op shirt, waarschijnlijk maar één wijziging bij Anderlecht

13:46
Money-time voor de Rode Duivels: dit is wanneer Rudi Garcia zijn volgende selectie zal onthullen

Money-time voor de Rode Duivels: dit is wanneer Rudi Garcia zijn volgende selectie zal onthullen

13:30
Steven Defour en supporters Genk niet te spreken over belangrijke keuze: "Team is belangrijker"

Steven Defour en supporters Genk niet te spreken over belangrijke keuze: "Team is belangrijker"

25/09
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 1
FC Midtjylland FC Midtjylland 2-0 Sturm Graz Sturm Graz
PAOK PAOK 0-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Braga Braga 1-0 Feyenoord Feyenoord
Freiburg Freiburg 2-1 FC Basel FC Basel
Nice Nice 1-2 AS Roma AS Roma
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 1-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Malmö FF Malmö FF 1-2 Ludogorets Ludogorets
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe Fenerbahçe
Real Betis Real Betis 2-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Lille OSC Lille OSC 2-1 Brann Brann
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0-1 FCSB FCSB
Rangers FC Rangers FC 0-1 KRC Genk KRC Genk
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-1 Celta De Vigo Celta De Vigo
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 0-1 FC Porto FC Porto
Aston Villa Aston Villa 1-0 Bologna Bologna
Ferencváros Ferencváros 1-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Young Boys Bern Young Boys Bern 1-4 Panathinaikos Panathinaikos
Utrecht Utrecht 0-1 Lyon Lyon

Nieuwste reacties

willy de maeyer willy de maeyer over OH Leuven - Anderlecht: 0-1 Bork Bork over Heeft Hayen geen andere keuze meer? Verloren zoon Hugo Vetlesen lijkt de enige oplossing te zijn LordJozef LordJozef over FIFA wil spelregels rond strafschoppen drastisch veranderen: dit is wat kan volgen Jeroentanesy Jeroentanesy over FCV Dender EH - La Louvière: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Charleroi - KV Mechelen: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Cercle Brugge - KAA Gent: - Jeroentanesy Jeroentanesy over STVV - KRC Genk: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Union SG - Westerlo: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Standard - Club Brugge: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Zulte Waregem - Antwerp: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved