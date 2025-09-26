KRC Genk-voorzitter spreekt klare taal over gemiste kansen Oh en de suggestie dat Fink de kleedkamer kwijt is

Ook na de zege in Glasgow valt er nog wel wat aan te merken op de situatie van Genk. Bij Oh en Fink lijkt de situatie zwaar op de schouders te wegen.

Oh miste tegen Rangers enkele opgelegde kansen, maar wist zich alsnog tot matchwinnaar te kronen. Bij zijn doelpunt kwam alle frustratie eruit. "Ik ben heel blij voor Oh", reageert Genk-voorzitter Peter Croonen bij Sporza. "Die worstelt al een poos, maar blijft werken en scoorde nu uiteindelijk ook. Laten we hopen dat dat symbolisch is. We werken er hard voor, hopelijk volgen nu de resultaten."

Die ene treffer van de Zuid-Koreaan volstond om Ibrox Park te verlaten met de overwinning. "Ik hoop dat het keerpunt gemaakt is en dat we zondag opnieuw kunnen bevestigen." Want zondag staat immers de altijd belangrijke derby op het veld van STVV op het programma. Aangezien Genk de punten nodig heeft, is die wedstrijd nu nog wat belangrijker.



De druk is aanwezig bij KRC Genk

De zege in Glasgow zal ook zeer welgekomen zijn voor Thorsten Fink. De laatste tijd deed zelfs het gerucht de ronde dat de Duitser de Genkse kleedkamer kwijt zou zijn. "In een ambitieuze club is er altijd druk", aldus Croonen, die zo aangeeft dat Fink met die druk om moet kunnen. "Zeker als je ziet op welke plaats we beland zijn. Dat hoort er bij."



Tegelijkertijd wil de voorzitter het toch ook nog wel voor de coach opnemen. "We hebben nooit gevoeld dat Thorsten de relatie met de spelers kwijt zou zijn. Iedereen gelooft er echt in. Tegen Union brachten we ook een goede prestatie, de tweede helft daar gaf ons vertrouwen, tegen Charleroi was het wel niet goed. Zulke matchen zijn er natuurlijk ook bij. Eenheid is dan belangrijk. En dat tonen we als club."

Wint Genk ook in Sint-Truiden?

Dat neemt niet weg dat er nog meer en betere resultaten nodig zijn. "Een ambitieuze club moet winnen, daarom was gisteren een mooi en belangrijk moment." Uitkijken maar of Genk dit zondag tegen de Truienaars kan doortrekken.