Genk geniet nog na van onwaarschijnlijke 'save van het jaar': Bryan Heynen krijgt zelfs van doelman compliment

Hebben we nu al de 'save van het jaar' gezien? Mogelijk komt die niet eens van een doelman. Heynen was voor KRC Genk de reddende engel in Glasgow voor de pauze.

Genk ging verdiend winnen bij de Rangers en had in Ibrox Park zelfs nog meer kunnen scoren. Wat niet wil zeggen dat de Limburgers zelf op geen enkel moment goed zijn weggekomen. Genk verloor in de eerste helft Souttar uit het oog bij een vrije trap. De kopbal van de Rangers-verdediger leek voorbestemd om in doel te belanden, maar Heynen kon op de lijn nog weghalen, met de punt van zijn schoen.

Bij KRC Genk delen ze met heel veel plezier hier nog eens de beelden van op sociale media. "Bryan to the rescue", klinkt het. Voor de microfoon van de Europa League mocht Hendrik Van Crombrugge deze fase van commentaar voorzien. "Kijk, onze aanvoerder kan zelfs een strafschop stoppen", verwijst hij naar de penaltysave van Heynen tegen Standard.



Heynen legt het nuchter uit

"Hij kent het gevoel om doelman te zijn", lacht de man die met hulp van zijn ploegmaat de nul hield in Glasgow. "We weten dat hij tot alles in staat is." Heynen werd er ook bijgehaald, want tenslotte had hij het voor elkaar gekregen. "Wat er aan de hand is met mij? Dat weet ik niet. Ik moest mijn doelman helpen, hè. Ik moet er dus wel zijn."

Heel veel nadenken kwam er niet meer bij te pas. Als je een dreigende situatie ziet ontstaan, moet je gewoon reageren en dat is wat Heynen gedaan heeft. "Op het moment dat die bal richting verste hoek valt, is het gewoon een reflex om de doelman bij de tweede paal te helpen." En wat voor een reflex: Genk mag hem dankbaar zijn.

Katachtige reflex van Genk-kapitein

Van Crombrugge zag de bui al hangen en legde zich al zo goed als neer bij een achterstand. "Ik had alle hoop verloren en zag dan alsnog de reflex van onze kapitein alsof hij een kat was. Het doet mij veel plezier dat hij er stond op dat moment."