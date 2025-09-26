Hyeon-Gyu Oh beleefde opmerkelijke avond tegen Rangers: "Ik kon wel wenen"

KRC Genk won donderdag op Ibrox van Rangers. Spits Hyeon-Gyu Oh miste voor rust grote kansen én een penalty, maar zette zijn fouten recht door uiteindelijk de winnende treffer te maken.

KRC Genk heeft nog eens een Europese wedstrijd gewonnen. Op Ibrox waren de Limburgers een pak beter dan Rangers, alleen was het gebrek aan efficiëntie lange tijd een probleem. Spits Hyeon-Gyu Oh wrong enkele enorme kansen de nek om.

Vooral voor de rust, toen hij ook nog een penalty niet kon omzetten. "Die eerste periode was inderdaad heel lastig voor mij. Maar wat kan ik zeggen? Ik moest in mezelf blijven geloven en ik had ook nog vertrouwen dat ik in de tweede helft kon scoren. En dat is gelukt", zegt hij bij Het Belang van Limburg.



Oh zette zijn fouten recht in Schotland

Analisten in de studio van Play 6 waren het erover eens: Oh had die strafschop nooit mogen nemen na zijn eerdere missers. Hij had er dan ook weinig bij te winnen, want de verwachting is op voorhand al dat de bal tegen de netten gaat.

"Of ik getwijfeld heb om die penalty te trappen? Neen. Ook al mis ik drie, vier kansen, ik blijf gaan. Mijn job als spits bestaat nu eenmaal uit goals maken. Ik zou wel graag mijn teamgenoten en de coach bedanken omdat ze in mij zijn blijven geloven", gaat Oh zelf verder.

Uiteindelijk maakte hij zijn missers toch goed door het winnende doelpunt te scoren. Hij trapte nog een tweede binnen maar die werd afgekeurd. "Ik was heel emotioneel. Ik kon wel wenen. Natuurlijk is het voor mij als ex-Celtic-speler ook heel speciaal om op Ibrox te scoren."

"Of de hele situatie omtrent Stuttgart nog meespeelde? Ik probeer het te vergeten, maar dat is niet gemakkelijk. Ik moet gewoon elke dag hard blijven werken", besluit de Zuid-Koreaan.