Thorsten Fink grijpt in en geeft verrassende basisplaats: "Voelt heel lekker, daar ga ik niet om liegen"

KRC Genk had donderdagavond in Schotland nood aan een resultaat en kreeg dat ook: 0-1 winst op het veld van Rangers. Maar wat vooral opviel, was de terugkeer van Hendrik Van Crombrugge onder de lat.

Zijn basisplaats kwam voor velen onverwacht, want Tobias Lawal leek de voorbije weken de nieuwe nummer één te zijn na de blessure van Van Crombrugge. Van Crombrugge was nochtans de logische opvolger nadat Genk er in de zomer niet in slaagde om Mike Penders nog een seizoen langer te huren.

Een blessure gooide echter roet in het eten en gaf Lawal de kans om zich te tonen. De Oostenrijker maakte geen kapitale blunders, maar kon ook nooit helemaal overtuigen. En net toen hij stilaan zijn plaats leek vast te houden, liep Lawal deze week zelf een blessure op.



Thorsten Fink greep de situatie aan om Van Crombrugge weer voor de leeuwen te gooien in Ibrox. Dat bleek een gouden zet: de 32-jarige doelman hield zijn netten schoon in een moeilijke uitwedstrijd en droeg zo meteen bij aan een broodnodige driepunter voor de Limburgers.

Van Crombrugge toont zich in Europa en gaat strijd aan met Lawal

"Het voelt heel lekker, daar ga ik niet om liegen", reageerde Van Crombrugge opgelucht. "Ik kom van ver. Was gekwetst en m’n plaats verloren. Dan is de honger om iets bij te dragen groot. Om dan nu de nul te houden en de drie punten te pakken, dat is heel goed."

Voor Fink betekende de zege ook wat ademruimte. De coach stond na de povere competitiestart en de tegenvallende play-offs van vorig seizoen al zwaar onder druk. Van Crombrugge bleef diplomatisch: "Of dit een zege is voor hem? De coach is deel van het geheel. En van de ploeg. We willen allemaal het beste voor Racing Genk."

De vraag blijft wel hoe de hiërarchie er de komende weken zal uitzien. Lawal is niet langdurig out, maar Van Crombrugge bewees meteen zijn waarde. Wat bedoeld leek als een tijdelijke oplossing, kan wel eens opnieuw het vaste sluitstuk van Genk worden.