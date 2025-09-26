Dimitri de Condé wil nog wat kwijt na deugddoende zege van KRC Genk

Dimitri de Condé wil nog wat kwijt na deugddoende zege van KRC Genk
Foto: © photonews

KRC Genk herpakte zich in Europa: na de gemiste seizoensstart won het tegen Rangers. Ondanks gemiste kansen en pech was de zege volgens Dimitri de Condé een volwassen prestatie.

KRC Genk had wat recht te zetten na de gemiste start in de competitie. Vorige week werd er verloren van Charleroi en Union SG. Tegen Rangers konden de Limburgers weer aanknopen met een zege.

De Genkies speelden een goede partij maar kregen met veel pech te maken. Oh kon enkele grote kansen niet afwerken en liet ook na een strafschop te verzilveren. Hrosovsky trapte op de paal terwijl Oh na zijn doelpunt de 0-2 nog zag afgekeurd worden.

Dimitri de Condé is gelukkig, maar de opdracht is nog niet voltooid

Maar alles eindigde goed en de drie punten zijn binnen, wat op dit moment zeker het belangrijkste is. "Dit was een heel volwassen prestatie. We stonden heel stabiel, en hebben dan ook weinig weggegeven", zei Head of Football Dimitri de Condé bij Het Belang van Limburg.

"De organisatie klopte en bovendien hebben we gewoon goed voetbal op de mat gebracht. Dit is een heel mature prestatie, zeker met elf tegen tien. We weten namelijk dat het niet altijd evident is om tegen tien man te spelen", ging hij verder.

De Condé wou ook nog wat kwijt over zijn spits. "Verder ben ik ook heel blij voor Oh, dat hij de weg naar doel vond. De eerste stappen zijn nu gezet, zondag volgt stap twee in de derby op Stayen tegen STVV."

