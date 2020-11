LASK haalt Antwerp van Europese wolk en komt mee aan de leiding

Een gretig LASK is met 0-1 komen winnen op het veld van Royal Antwerp FC en onterecht kon je die zege moeilijk noemen. Eggestein was de boosdoener van dienst voor de Great Old, dat zijn beste kans pas in de allerlaatste minuut kreeg, maar Mbokani miste. LASK, Antwerp en Spurs delen nu de leiding.

Antwerp kon in het eigen Bosuilstadion een grote stap naar een Europese lente zetten. Een overwinning zou immers een zespuntenkloof op de Oostenrijkers betekenen. Reden dus om de tegenstander het mes op de keel te zetten zoals tegen Tottenham, maar het waren de bezoekers die met die ingesteldheid aan de match begonnen.

Kansarme pot

De Great Old begon met Miyoshi op de rechterflank en Hongla schoof een rijtje achteruit door een blessure bij Gélin. Verstraete kwam zo centraal op het middenveld. Een knokker, maar hij delfde in de felle openingsfase van LASK mee het onderspit.

Lange ballen op Mbokani werden balbezit voor Linz omdat Congolees zijn duels van aanvoerder Trauner verloor of simpelweg buitenspel liep. ‘Mbo’ was niet wakker, maar dat was bij enkele van zijn ploegmakkers ook het geval. “WAKE UP”, hoorden we De Laet meermaals schreeuwen.

Na een halfuur zat de Great Old wat beter in de match en het mocht blij zijn dat er nog niet gescoord was. Renner zag zijn afgeweken schot maar net naast de goal bollen en Raguz dook gevaarlijk op aan de tweede paal om dan zijn schot volledig te missen. Het Antwerps doelgevaar kwam van een vluchtschot van Verstraete, maar Schlager bleef werkloos.

Als er een ploeg een goal verdiende dan was het LASK wel. Een snelle tegenprik belandde via Gruber bij de ingevallen Eggestein. Die had voldoende tijd om vanop een meter of vijf te controleren en er een hoek uit te kiezen. Op Ludogorets moest RAFC ook achtervolgen na de rust en dat werd nog een overwinning.

Leko greep in door Buta en Ampomah in te brengen voor Verstraete en Miyoshi. De thuisploeg kon ook vertrouwen putten uit de tweede gele kaart voor Holland. Nog dik 20 minuten tegen tien Oostenrijkers, al werden die alleen maar gretiger door de uitsluiting.

Toch vielen er gaten in de witte muur. Trauner voorkwam een own-goal en Boya zag een schot met een ultieme sliding gekeerd! Lukaku kreeg een paar minuten voor affluiten zijn debuut maar dat veranderde niets meer aan het scoreverloop. Mbokani miste in de laatste minuut nog de grootste kans!

Groep J telt nu drie leiders met zes punten. Tottenham heeft het beste doelpuntensaldo, Antwerp is tweede en LASK derde.