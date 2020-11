Harde les voor Antwerp: "Europees spelen is die halve kansjes weten te benutten"

Geen drie op een rij voor Antwerp in de Europa League. De roodhemden botsten op een uitgekookt en bijzonder gretig LASK. Zelfs met twintig minuten tegen tien bezoekers waren de kansen schaars. Faris Haroun had zich aan een moeilijke match verwacht en kwam na de 0-1 zijn zegje doen.

"Dat het geen makkelijke of mooie match ging zijn wisten we al op voorhand", legde Faris Haroun uit. "We hadden ons aan een erg fysieke tegenstander verwacht, met veel lange halen naar de spits en knokken voor de tweede bal."

"Ze komen via een counter op voorsprong, zakken dan weer in en wij konden niet scoren. We hadden kleine momenten, maar die moet je in een competitie als deze altijd grijpen. Dat is het verschil met België. Europa is die halve kansjes weten te benutten en dat hebben we vandaag niet gedaan", besloot de aanvoerder van de Great Old.