Gerkens weet waar het schoentje knelde voor Antwerp: "Het verschil is dat zij scoren en wij niet"

Mits een overwinning kon Antwerp FC een grote stap zetten richting zestiende finales van de Europa League. De troepen van Ivan Leko kregen de stugge Oostenrijkers echter een lesje in efficiëntie op de Bosuil.

In Het Nieuwsblad legt Pieter Gerkens uit waar Antwerp tekortschoot. "We wonnen het eerste half uur geen duels, we kwamen niet direct in de match. Ook met een man meer kregen we niet veel kansen. Dat gebeurt wel vaker."

"Zij trokken zich terug voor eigen doel. We hadden kansen moeten creëren maar de laatste pass ontbrak en dat is ons zuur opgebroken. Centraal lag weinig ruimte, dat wisten we. Daarom zochten we naar de flankvoorzetten maar die kwamen er niet uit."

En nu wacht een aartsmoeilijke opdracht in Linz. "We moeten nu proberen in LASK een punt te pakken en daarna verder zien. Maar ook in Oostenrijk zullen we weinig ruimte krijgen. Hopelijk komen we daar sneller in de wedstrijd en kunnen we wel kansen creëren."