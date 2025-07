KV Mechelen kondigt leuk nieuws aan voor de fans: sterkhouder blijft langer

KV Mechelen verlengde het contract van Lion Lauberbach met één seizoen. De Duitse spits had nog een jaar te gaan, maar blijft nu dus langer bij Malinwa.

KV Mechelen is al actief geweest op de zomermercato, maar moest ook binnen de club nog wat regelen. Het contract van Lion Lauberbach hoorde hierbij.

Hij had nog maar één jaar contract over. KV Mechelen en de Duitser kwamen tot een akkoord om dat met één seizoen te verlengen. Zo blijft hij nog wat langer bij de club.

Sportief directeur Tom Caluwé is blij met de overeenkomst. "Lion is een typische Malinwaspeler. Een harde werker die er niet voor terugdeinst om zich dubbel te plooien en extra meters te lopen voor de ploeg", zegt hij op de clubwebsite.

"Met zijn werkkracht en inzet is hij een erg belangrijke schakel voor ons. Ik ben oprecht tevreden dat we zijn contract met een jaar hebben kunnen verlengen."

Lauberbach, die dankbaar is tegenover de club, reageerde ook. "Het is goed dat mijn persoonlijke situatie nu duidelijk is, zo kan ik me volledig focussen op de match van morgen. Ik kijk ernaar uit om aan de competitie te starten, we zijn er klaar voor."