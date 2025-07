Groot verlies voor Ivan Leko bij KAA Gent: "Misschien wel de beste van onze groep"

KAA Gent verkocht Tsuyoshi Watanabe aan Feyenoord. Sportief is dat een stevige aderlating, erkent coach Ivan Leko, die het vertrek van zijn topverdediger langs twee kanten bekijkt.

KAA Gent zag Tsuyoshi Watanabe onlangs vertrekken naar Feyenoord. De Buffalo's kregen zo nog wat geld in het laatje, maar het sportieve verlies is groot.

De Japanner werd gezien als een van de beste verdedigers uit onze competitie. Ivan Leko zal het gat moeten opvullen, maar gunt het Watanabe uiteraard wel.

"Ik bekijk dat langs twee kanten. Enerzijds zeg ik altijd tegen mijn jongens dat wanneer het team goed speelt, zij er ook wel bij varen. Feyenoord wilde Watanabe absoluut en toen de deal niet doorging, bleef hij prof en zo speelde hij ook uitstekend tegen Feyenoord", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Zij zagen hem aan het werk en we beseften ook meteen dat ze nu wel wat meer zouden willen geven voor hem", gaat Leko verder. "Dat is eigen aan de wetten van het voetbal."

"Anderzijds verliezen we wel een sterke, intelligente speler. Misschien wel de beste van onze groep. Dit is een groot verlies voor ons en we beseffen dat we een tricky periode zullen kennen tot aan de internationale break. Dat geldt voor iedereen", besluit hij.