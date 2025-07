Analyse Anderlecht heeft nog te veel spelers die niveau niet halen: Hasi gaat pijnlijke keuzes moeten maken

Als er één zaak duidelijk werd in de eerste officiële wedstrijd van Anderlecht is dat er weinig veranderd is tegenover vorig seizoen. Er zit wel meer intensiteit in - vooral dan in de eerste helft - maar de kwaliteit is op bepaalde posities te weinig.

Het kan een pijnlijke conclusie zijn, maar enkele jongens moeten nog wat boterhammen eten vooraleer ze klaar zijn om Anderlecht naar een hoger niveau te tillen. Eén daarvan is Ali Maamar, die gisteren ook een paar keer de banbliksems van het publiek over zich heen kreeg toen hij ballen bleef achteruit spelen. Maamar heeft het moeilijk Maamar kwam vorig seizoen door de omstandigheden in de A-ploeg terecht, maar de 20-jarige lijkt nog niet klaar om een basisplaats voor zijn rekening te nemen. Te wisselvallig en positioneel en voetbaltechnisch is er nog werk aan. De vraag is waar Hasi van plan is om Ilay Camara uit te spelen. Bij Standard speelde hij vooral op links, maar hij kan ook op rechts spelen. Met Basil Vroninks staat er nog een jonge speler te trappelen, maar Hasi heeft sowieso meer kwaliteit nodig op de flanken. Op links is er immers ook een probleem met Moussa N'Diaye. N'Diaye tactisch te weinig De jonge Senegalees heeft grote technische kwaliteiten, maar loopt slag om slinger uit positie en laat zich verdedigend te veel aftroeven. Hasi heeft sowieso een back nodig die in balbezit een meerwaarde offensief kan betekenen. Camara moet die speler worden. Ook rond Verschaeren hangen er weer twijfels. Hij kon tegen Häcken ook niet overtuigen als 8 en op het middenveld wordt de concurrentie moordend. Er zal een evenwicht moeten gezocht worden, maar op die positie heeft Anderlecht iemand nodig die ook voor statistieken kan zorgen. Verschaeren en Degreef moeten statistieken voorleggen Net zoals er van Tristan Degreef meer verwacht mag worden als hij de voorkeur op Thorgan Hazard krijgt. César Huerta komt ook nog terug en vooraan wordt het moeilijk voor die eerste twee, want Hasi wil echte flankspelers die snelheid en acties brengen. Conclusie: het klikt voorlopig nog allemaal niet en niet iedereen kan zowel defensief als offensief bijdragen. Iets wat belangrijk is in het systeem van Hasi. Er zullen de komende weken keuzes moeten gemaakt worden en er zal nog veel veranderen aan de basiself.