Anderlecht moet nog ferm aan de bak volgende week in Göteborg: Dolberg scoorde, één grote uitblinker

Anderlecht zal nog ferm aan de bak moeten volgende week in Göteborg. Dolberg zette paars-wit in de eerste helft wel op voorsprong en er waren flitsen van beter spel, maar dat verdween in de tweede helft. Besnik Hasi heeft nog heel wat werk, vooral aan de aanvallende patronen.

Met Enric Llansana stond er slechts één nieuwkomer op het veld bij Anderlecht. Veel Neerpede-jongens wel met naast Stroeykens en Verschaeren ook Kana, Maamar en Degreef in de basis. En een nieuwe dynamiek, zoals Besnik Hasi beloofd had.

Het Zweedse BK Häcken werd meteen bij de keel gegrepen en die werd niet meer losgelaten. Wat duidelijk te zien was: er zit heel wat meer verticaliteit en eentijdsvoetbal in wat Anderlecht probeert te doen. Er wordt niet meer geslenterd met de bal, maar snel ingespeeld. Er zat zowaar een heel strak tempo in het spel.

Anderlecht ontsnapt twee keer, Dolberg mag je nog altijd niets geven

Nu mag daar ook wel een kanttekening bij gemaakt worden: Häcken is niet meteen een grote waardemeter. De Zweden staan momenteel pas achtste in de eigen competitie. Maar toch... Na 20 minuten werd Svanbäck weggestuurd in de rug van de hoog staande verdediging en Hey moest alle zeilen bijzetten of Anderlecht had op achterstand gestaan. De bal hobbelde naast.

Daarvoor had paars-wit ook wel enkele goeie kansen gehad. Angulo zorgde met zijn dribbels voor onrust in de verdediging van de bezoekers en Verschaeren infiltreerde verschillende keren slim. Zo kregen Stroeykens en Dolberg uitgelezen kansen om de score te openen, maar het vizier stond nog niet goed afgesteld.

Anderlecht ontsnapte nog een tweede keer aan een achterstand toen N'Diaye zich misrekende in zijn tackle, maar Layouni faalde oog in oog met Coosemans. Aan de overkant was het wel prijs. De tot dan toe onzichtbare Dolberg kreeg een cadeautje van de verdedigers. Dat moet je de Deen uiteraard niet geven en met een hard schot in de hoek stond het 1-0.

Angulo eindelijk vertrokken? Anderlecht heeft een 'smeerlapje'

In de tweede helft ging het tempo bij Anderlecht naar beneden. Een zware voorbereiding? Mindere concentratie? In ieder geval sloop er heel veel afval in het spel. Wie wel bleef gaan was Angulo. De Ecuadoraan was de gevaarlijkste man op het veld en kreeg op het uur zowaar een staande ovatie bij zijn vervanging.

Wie ook opviel was Enric Llansana. Heel wat minder spectaculair, maar belangrijk in zijn soberheid. Een smeerlapje ook als het nodig was. Iets wat Anderlecht wel kon gebruiken. Verdedigend kwam de thuisploeg niet meer in de problemen, maar aanvallend was het heel wat minder na de vervanging van Angulo.

Hazard en Degreef kwamen wel nog dichtbij de 2-0, maar het was net niet goed genoeg gericht. Besnik Hasi zal er aanvallend nog meer dreiging moeten inkrijgen. En vooral: meer volk in de zestien die een goal kunnen maken. De kansen waren er immers wel, maar niemand benadert de efficiëntie van Dolberg.