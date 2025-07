Anderlecht-spelers maken zich nog geen zorgen: "Mogen tevreden zijn"

Anderlecht boekte donderdagavond een krappe maar verdienstelijke 1-0-zege tegen het Zweedse Häcken in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League. De Brusselaars speelden een sterke eerste helft, maar konden na de pauze hun niveau niet vasthouden.

Tristan Degreef, titularis op de linkerflank, was het perfecte voorbeeld van die wisselvalligheid. Hij begon gretig aan de partij, maar verdween na de rust wat uit beeld. Toch blikte de jongeling na afloop met een positief gevoel terug.

"Ik denk dat we over het algemeen tevreden mogen zijn met deze match, zeker over onze eerste helft", aldus Degreef. "We begonnen met de juiste intensiteit en agressiviteit – iets wat we vorig seizoen vaak misten."

Na de rust viel Anderlecht wat terug, maar daar is volgens Degreef een logische verklaring voor. "Dat is normaal. Wij komen net uit een zware voorbereiding, terwijl Häcken al volop in competitie zit. 1-0 is een nipte score, maar we staan wel op voorsprong."

Volgende week wacht de terugmatch in Zweden, op kunstgras. Degreef maakt zich daar alvast geen zorgen over. "Persoonlijk speel ik graag op zo’n ondergrond. En fysiek én qua automatismen gaan we sowieso nog groeien de komende weken."

Anderlecht is dus gewaarschuwd: de klus is nog niet geklaard. Verschillende spelers zullen een veel hoger niveau moeten halen in Göteborg. Degreef is er daar één van, want hij krijgt voorlopig wel de voorkeur op Thorgan Hazard, maar die staat wel te trappelen.