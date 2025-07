Nieuwe opdoffer voor Anderlecht en Hasi: aanwinst valt voor lange tijd uit

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht-coach Besnik Hasi moet defensief nog wat meer puzzelen. Hij zal het de komende maanden zonder aanwinst Zoumana Keita (19) moeten doen.

Afgelopen woensdag viel aanwinst Zoumana Keita (19) uit op training bij Anderlecht. De verdediger maakte een goede indruk tijdens de voorbereiding en hij mocht misschien wel hopen op speelminuten tegen BK Häcken.

Zo ver kwam het dus niet en ook de komende drie maanden kan Besnik Hasi niet op Keita rekenen. Anderlecht liet op zijn sociale media zelf weten dat het de jonge verdediger een tijdje zal moeten missen door een val op training.

Keita zoveelste verdediger in lappenmand bij Anderlecht

Voor Hasi betekent de blessure van Keita dat hij verdedigend nog wat meer kopzorgen heeft. Jan-Carlo Simic ligt nog in de lappenmand, het is onduidelijk of hij speelklaar raakt voor de wedstrijden tegen Westerlo en/of BK Häcken.

Eerder viel ook nieuwkomer Ilay Camara voor langere tijd uit en Kilian Sardella ligt ook nog in de lappenmand. Tegen BK Häcken startte Hasi met het viertal Angulo, N'Diaye, Hey en Maamar achterin.

Wellicht zal Anderlecht deze zomer nog één of minstens twee (centrale) verdedigers aantrekken, want de spoeling is achteraan nu bijzonder dun. Hasi moet ondertussen hopen dat er niet nog meer verdedigers uitvallen.