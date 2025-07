Besnik Hasi heeft ook deze speler niet meer nodig: naar de uitgang geduwd

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Théo Leoni lijkt stilaan op een dood spoor te zitten bij Anderlecht. De 24-jarige middenvelder zat gisteren zelfs niet op de bank in de heenwedstrijd tegen BK Häcken, en wordt steeds verder naar de achtergrond geduwd onder coach Besnik Hasi.

Paars-wit versterkte zich deze zomer met maar liefst drie nieuwe middenvelders: Enric Llansana, Cédric Hatenboer en Nathan Saliba. Voeg daar nog jonge krachten als Mario Stroeykens, Yari Verschaeren en de ambitieuze De Cat aan toe, en de concurrentie is moordend.

Leoni, die vorig seizoen nog regelmatig in de ploeg stond, lijkt geen deel meer uit te maken van de plannen van Hasi. Hij kwam amper aan spelen toe in de voorbereiding en wordt nu ook uit de wedstrijdkern gelaten. Nochtans selecteerde Hasi gisteren 22 spelers. Een vertrek lijkt dan ook onafwendbaar.

Er is tot dusver slechts matige interesse in de middenvelder, maar zijn situatie kan snel veranderen naarmate de transferdeadline nadert. Een uitleenbeurt of definitieve transfer ligt op tafel.

Zijn contract loopt nog tot juni 2026, maar vanaf januari mag hij al vrij onderhandelen met andere clubs. Dat zet Anderlecht onder druk om deze zomer nog een oplossing te vinden, willen ze hem niet gratis zien vertrekken.

Voor Leoni, jarenlang een kind van het huis, lijkt het Anderlecht-hoofdstuk stilaan ten einde te lopen. Een pijnlijke, maar steeds duidelijker realiteit in het Lotto Park.