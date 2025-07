Enric Llansana spreekt zich duidelijk uit over titelkansen van Anderlecht

Enric Llansana gelooft in de titelkansen van Anderlecht. De defensieve middenvelder weet wel dat het niet gemakkelijk zal zijn.

Zal Anderlecht er dit seizoen in slagen om voor het eerst sinds 2017 kampioen van België te worden? Alleen de toekomst zal het uitwijzen, maar paars-wit staat in ieder geval voor veel concurrentie. De Brusselaars zijn geen favoriet meer: teams zoals Club Brugge, KRC Genk en Union Saint-Gilloise lijken beter voorbereid te zijn.

Nieuwe aanwinst Enric Llansana ziet het wel goedkomen. "Ja, ik geloof er nog steeds in. Als ik het niveau zie van de afgelopen weken en de eerste weken sinds mijn aankomst..."

"Ik geloof er echt in. Natuurlijk, het is nog ver weg en het is pas het begin, maar ik denk dat we een team hebben dat kan meestrijden voor de titel", vervolgt hij bij DAZN.

Anderlecht won zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen met 1-0 tegen Häcken, in de tweede ronde van de Europa League-kwalificaties (heenwedstrijd). Paars-wit zal deze zondag aan zijn seizoen in de Pro League beginnen.

Op het programma staat een thuiswedstrijd tegen Westerlo. Een overwinning lijkt alvast noodzakelijk om het seizoen met een goed gevoel te starten.