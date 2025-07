Onze punten na de eerste officiële match van Anderlecht: twee uitblinkers en heel veel middelmaat

Het Anderlecht heeft BK Häcken verslagen in een wedstrijd die veel leek op wat paars-wit vorig seizoen liet zien. En dat is geen positieve constatering. Enkele spelers hebben indruk gemaakt, vooral een nieuwe aanwinst.

Coosemans (6)

Er was absoluut niets te doen behalve opletten op enkele voorzetten, en dat heeft hij gedaan. Geen schrik bij de opbouw. Een rustige avond.

N'diaye (5,5)

We weten wat er van hem verwacht wordt in de rol van linkse centrale verdediger: meer naar voren gaan dan de andere twee. Maar hij neemt soms risico's en mist eenvoudige acties, zonder echt een meerwaarde te creëren. Een glijpartij die duur had kunnen uitvallen.

Hey (6)

Soms een beetje zorgwekkend bij de opbouw, maar Hey heeft wel veel bijgedragen in het luchtspel en verdient lof voor een redelijk goede wedstrijd. Geweldige terugkeer tegenover Svanbäck om een enorme kans te voorkomen. We verwachten toch wat meer persoonlijkheid van hem wanneer hij naast Kana speelt.

Kana (6)

Mogelijk onder druk aan het begin van dit seizoen, omdat dit een van zijn laatste kansen is om door te breken bij Anderlecht, maar daar was niets van te merken. Zeer kalm aan de bal, maar niet al te snel. Hasi wil waarschijnlijk dat hij blijft gezien het gebrek aan opties achteraan.

Maamar (4)

Hij heeft echt zijn zaak niet bepleit terwijl Camara en zelfs Vroninks er zijn om zijn plaats in te nemen. Opgesteld in een rol als vrije speler in balbezit, vond hij in de tweede helft een meer vertrouwde rol ... en heeft hij te vaak naar achter gespeeld, terwijl hij ook vele defensieve duels verloor.

Llansana (7)

Men heeft vaak het gevoel dat hij vaak neutrale scores zal behalen, omdat zijn stijl weinig flamboyant is. Zijn positionering is echter onberispelijk, en hij heeft geen enkele pass gemist, maar heeft er inderdaad geen ingewikkelde geprobeerd. Altijd op het randje van een gele kaart, maar men voelt dat hij zeer intelligent is.

Verschaeren (4,5)

In de rol van nummer 8 miste hij de nodige creativiteit voor die positie die hij nochtans waardeert, hij verloor enkele gevaarlijke ballen en dwong Llansana tot het corrigeren van zijn fouten. Aanvallend gezien, weinig impact.

Stroeykens (5)

Zijn slimme beslissende pass naar Dolberg redde een zeer matige wedstrijd. Als hij dit niveau deze zomer aanhoudt, zien we niet waarom Sporting een goed bod voor hem zou weigeren...

Angulo (8)

De enige die onvermoeibaar heeft geprobeerd, heeft uitgelokt, gevaar heeft gecreëerd en constant aanspeelbaar was. Een wedstrijd die een referentie zou zijn geweest als hij beslissend was geweest.

Degreef (5)

Nog steeds even elegant, hij heeft echter enkele ballen verloren en vooral geen gevaar gebracht in de laatste actie. Frustrerend omdat hij de stijl heeft, maar nog steeds iets mist.

Dolberg (7)

Hij miste een niet te missen kans, voordat hij de situatie oploste toen zijn team het meest nodig had. Dolberg heeft ook veel gecombineerd en aanwezigheid getoond in het spel. Een goede wedstrijd.