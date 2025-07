Toch één groot lichtpunt bij Anderlecht, hij brengt wat paars-wit echt nodig had: "Ik geef mezelf 7,5"

Besnik Hasi heeft nog veel werk om dit Anderlecht helemaal op de rails te krijgen. De eerste 20 minuten waren goed tegen een niet overweldigend BK Häcken, maar daarna viel het weer uiteen. Eén man hield de boel wel bij elkaar.

De naam is Enric Llansana en we hebben het gevoel dat we die nog veel gaan gebruiken dit seizoen. De Nederlander met Spaanse roots gaat niet opvallen met zijn vele goals of prachtige dribbels, maar hij is wel de stofzuiger voor de verdediging die Anderlecht nodig heeft.

Llansana maakte indruk op iedereen met zijn tackles en overzicht. Hij haalde af en toe ook de angel uit een gevaarlijke aanval met een professionele fout. Dat lijkt momenteel de grootste zorg te zijn: gaat hij niet te veel gele kaarten pakken?

"Ik geef mezelf 7-7,5 op tien voor mijn eerste match", gaf hij zelf aan na de wedstrijd. "Dit is een nieuwe ploeg, maar je ziet dat de sfeer goed zit. Dat het lijkt alsof ik hier al maanden speel? Dat zegt alles over de teamgeest. Ik had geen moeite om mezelf te integreren."

Al was hij ook niet blind voor de tekortkomingen die Anderlecht nog had. "Ja, we krijgen drie grote kansen tegen en dat was onze eigen schuld. We waren niet oplettend genoeg. We begonnen inderdaad goed, maar daarna ging het wat minder. Dat is ook logisch bij het seizoensbegin."

Ook Besnik Hasi zag dat hij er een speler bij heeft waarvan hij weet dat hij hem kan vertrouwen. "Hij speelde een fantastische match, ook fysiek. Hij heeft heel veel gelopen, maar maakte slimme keuzes en ook slimme fouten. Hij is een heel goeie aanwinst. Op die positie hebben we ook nog De Cat en Saliba, daar zitten we goed."