Besnik Hasi komt met verklaringen: 20 minuten goed, maar dan... "Het is onmogelijk"

Anderlecht speelde zijn eerste officiële match van het seizoen en meteen kwamen de zorgen van vorig seizoen weer naar boven. Anderlecht kon 20 minuten dominant voetballen, maar zakte dan weg. Besnik Hasi kon dat echter relativeren.

Hasi maakte zich duidelijk niet al te veel zorgen. "Hoe goed kennen jullie Häcken? Ik heb de twee matchen tegen Trnava bekeken en had dit wel verwacht", aldus de paars-witte trainer. "Ze staan 17 wedstrijden verder. Die groep is op elkaar ingespeeld."

En Häcken wist waarmee ze bezig waren. "Zij zijn thuis beter dan op verplaatsing. Ze hebben vandaag zelfs zonder spits gespeeld. Als je een beetje gelukt hebt en snel kan scoren, wordt het een andere match. Aan de andere kant hebben we ook wel geluk gehad bij die twee grote kansen van hen."

Hasi nam zijn spelers in bescherming. "We lieten het ritme zakken, dat is juist. We hebben dat tempo nog geen 90 minuten in de benen. Dat is op dit moment ook onmogelijk. Hun spel is ook heel fysiek en bij ons zijn sommige jongens later ingestroomd."

"Je zag dat die het moeilijk kregen. Kijk maar naar Angulo, die heel goed was, maar na een uur erdoor zat. Volgende week wordt niet makkelijk, zeker niet op kunstgras. We gaan minstens ook één keer zelf op kunstgras trainen volgende week."

Hasi benadrukte ook dat de verdediging niet op punt staat. "Met Simic en Camara erbij heb je wel meer kracht en snelheid. Kana heeft het heel goed gedaan, maar je ziet dat we in de open ruimtes toch snelheid ontbreken. Maar ik ben heel positief over hem, hij heeft een goeie voorbereiding gedaan."