OFFICIEEL: RWDM heeft een nieuwe coach: "Ik verlies een coach, maar heb een vriend voor het leven"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Sporting Hasselt moet op zoek naar een nieuwe trainer. Frédéric Frans maakt na één succesvol seizoen de overstap naar RWDM. Dat nieuws bracht clubvoorzitter Sam Kerkhofs in de podcast Teletekst 500. "Ik verlies een coach, maar heb een vriend voor het leven bij", zei hij emotioneel.

Frans leidde het pas gepromoveerde Hasselt bijna naar een tweede opeenvolgende promotie, maar zag de titel uiteindelijk naar Jong Gent gaan. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt. Na de winterstop vertrokken al enkele stafleden en spelers naar grotere clubs, en nu dus ook de coach zelf.

RWDM contacteerde Frans nadat eerdere kandidaten zoals Touré en Losada afhaakten. “Ik heb meteen gezegd dat ze eerst een akkoord met Hasselt moesten vinden, want ik had nog een contract tot 2026", vertelt Frans in HBvL. De clubs kwamen snel tot een akkoord, en vrijdagavond werd de deal rondgemaakt.

Voor Frans was de keuze niet makkelijk. “Het voelt dubbel. Ik wil groeien als trainer en krijg een mooi contract van drie seizoenen, maar ik laat in Hasselt veel vrienden achter. Toch: als de trein passeert, moet je erop springen.” De onrust bij RWDM schrikt hem niet af. “Dat hoort bij het vak.”

Bij Sporting Hasselt tonen ze begrip. “We zijn hem enorm dankbaar voor alles wat hij hier betekend heeft, ook achter de schermen", aldus Kerkhofs. “RWDM staat een trap hoger, dat beseffen wij ook. Wij kunnen hem die voorwaarden niet bieden.” De club gunt hem de stap vooruit.

De zoektocht naar een nieuwe trainer is ondertussen begonnen. Hulpcoach Davy Sroka neemt tijdelijk over, maar Hasselt wil tegen de bekerwedstrijd tegen Hades midden augustus een nieuwe hoofdcoach aantrekken.