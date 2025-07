"Zijn cijfers spreken boekdelen": Beerschot heeft nieuwe spits helemaal beet

Beerschot heeft er een nieuwe spits bij: Arnold Vula tekent een contract voor twee seizoenen, met optie op een extra jaar. De Congolees was transfervrij na zijn vertrek bij het Franse Le Mans.

Beerschot blijft verdergaan op de transfermarkt. Op vrijdag kondigden de Kielse Ratten de komst van Arnold Vula aan.

De aanvaller tekende een contract voor twee seizoenen, met de optie op een extra jaar. De Congolees zat zonder club sinds zijn tijd bij het Franse Le Mans erop zat.

Beerschot betaalt dus geen transfersom voor de nieuwe spits. Bij Le Mans scoorde hij 17 doelpunten in 27 wedstrijden. Dit in de Franse derde klasse.

Sporting Director Murat Akin is tevreden." Arnold stond hoog op onze lijst", zegt hij op de clubwebsite. "Zijn cijfers spreken boekdelen: 60 goals in 99 wedstrijden."

"Dat is precies het profiel dat we zochten. Vorig seizoen speelden we vaak zonder echte spits, nu vergroten we met Vula de concurrentie voorin aanzienlijk", besluit Akin.