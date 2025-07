Essevee-coach Vandenbroeck niet blij met opener tegen KV Mechelen: "Had andere voorkeur"

Zulte Waregem is na een afwezigheid van twee seizoenen opnieuw terug in de hoogste klasse. Essevee ontvangt op de openingsspeeldag KV Mechelen.

Met een 1-1 gelijkspel tegen Norwich sloot Zulte Waregem zijn voorbereiding af. Trainer Sven Vandenbroeck vroeg toen al om meer versterkingen en was dan ook ontevreden over de voorbereiding, die hij een 6 op 10 gaf.

Op zijn persconferentie voor de eerste competitiewedstrijd was Vandenbroeck nog eens duidelijk. "De verwachtingen moeten wat getemperd worden. Bij sommige mensen binnen de club ligt de lat te hoog", wordt hij geciteerd door HLN.

Zwaar programma voor Zulte Waregem

De kern van Essevee is nog niet compleet, maar zaterdag staat de eerste wedstrijd van het seizoen tegen op het programma. Thuis ontvangt Zulte Waregem KV Mechelen en dat had Vandenbroeck liever anders gezien.

"Ik had liever eerst op verplaatsing gespeeld. Mijn voorkeur ging uit naar een uitmatch tegen een topploeg. Nu is het eigenlijk al een beetje van moeten om een resultaat neer te zetten, want ons programma is loodzwaar."

In augustus neemt Zulte Waregem het nog op tegen Westerlo (uit), Anderlecht (uit), Club Brugge (thuis), Sint-Truiden (thuis) en Racing Genk (uit). Meteen drie topclubs dus in de eerste zes speeldagen.