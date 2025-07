Renard heeft duidelijke mening over vertrokken jeugdproducten bij Anderlecht én praat over transfersom voor Camara

RSC Anderlecht stortte 4,5 miljoen euro op de bankrekening van Standard om Ilay Camara terug naar Brussel te halen. "Dit is een goede deal", verrast Olivier Renard.

Feit: Ilay Camara zal op de flanken - eens hij fit is - voor de nodige dynamiek en diepgang zorgen die RSC Anderlecht vorig seizoen ontbrak. Zijn profiel is overigens onmisbaar in het systeem van Besnik Hasi.

Maar eveneens een feit: Anderlecht liet Camara in 2023 gaan naar RWDM en betaalt nu 4,5 miljoen euro voor een jeugdproduct dat eigenlijk zelf nooit de intentie had om te vertrekken. Dan doen de betaalde euro's extra veel pijn.

We moeten in de toekomst vermijden dat zo'n talenten vertrekken. Dat geldt ook voor pakweg Noah Sadiki en Lucas Stassin

"Het is mijn taak om het team te versterken", aldus Olivier Renard vastberaden in Het Laatste Nieuws. "We moeten in de toekomst vermijden dat zo'n talenten vertrekken. Dat geldt ook voor pakweg Noah Sadiki en Lucas Stassin."

"Tegelijkertijd is het net een voordeel voor zijn integratie dat hij hier uit de jeugdwerking komt", gaat de sportief directeur verder. "Ik ben er alleszins van overtuigd dat hij het potentieel heeft om hier door te breken."

Hoe kijkt Olivier Renard naar het transferbedrag voor Ilay Camara?

Het transferbedrag vindt Renard dan ook niet overdreven. "Anders had ik het niet gedaan. Standard vroeg eerst het dubbele van het bedrag dat we betaald hebben. Het is dus een goede deal."