David Hubert spreekt stevige taal als coach van OH Leuven: "Kunnen elke ploeg in België aan"

David Hubert krijgt na zijn korte periode bij Anderlecht nu zijn kans bij OH Leuven. Hij begint met veel zelfvertrouwen aan zijn nieuwe uitdaging.

Met een thuiswedstrijd Charleroi begint David Hubert als hoofdtrainer van OH Leuven. De voorbije jaren was de Vlaams-Brabantse club een grijze muis, maar daar moet Hubert dus verandering in brengen.

Dat wil hij onder meer doen met meer mentaliteit en een andere werkethiek. "Dat is een continu proces. Maar ik ben tevreden met de bereidwilligheid van de jongens om om te gaan met alle veranderingen", zegt Hubert bij Het Nieuwsblad.

Hubert heeft van geen enkele ploeg schrik

Het programma van OH Leuven is meteen pittig. Het begint met een thuiswedstrijd tegen Charleroi, daarna volgen uitwedstrijden tegen Union en Antwerp en daarna ook een thuiswedstrijd tegen Racing Genk.

Schrik heeft Hubert niet. "We kunnen elke ploeg in België aan. Dat moet ons uitgangspunt zijn." Hubert wil vooraf niet tegen zijn spelers zeggen dat ze weinig kans maken om te winnen, hij wil altijd vasthouden aan zijn filosofie.

"We kunnen ons wel in details aanpassen aan de tegenstander, maar onze principes moeten altijd dezelfde zijn", zegt Hubert. "We geloven honderd procent dat we een goede ploeg als Charleroi kunnen verslaan."