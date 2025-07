Racing Genk moet meteen naar Club Brugge: zelfzekere Thorsten Fink doet zijn plan uit de doeken

Racing Genk krijgt met een bezoek aan Club Brugge meteen een stevige opdracht in zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Trainer Thorsten Fink zit wel vol zelfvertrouwen.

Vorig seizoen sloot Racing Genk een sterke reguliere competitie af als leider, met negen punten voorsprong op nummer twee Club Brugge. Maar in de Champions' Play-offs stortte de ploeg van Thorsten Fink in.

De Limburgers moesten tevreden zijn met de derde plaats en verloren onder meer twee keer van Club Brugge. Toch zit Thorsten Fink vol zelfvertrouwen voor de start van een nieuw seizoen na wat hij zag tijdens de voorbereiding.

"Mijn spelers zijn stuk voor stuk super gemotiveerd en tonen zich elke dag opnieuw. Er heerst een felle, maar gezonde concurrentiestrijd. De sfeer in de kleedkamer is uitstekend en de nieuwe jongens hebben zich snel geïntegreerd in de groep", zegt hij op de clubkanalen.

Fink niet bang van Club Brugge

Voor de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen moet Racing Genk dus wel meteen naar Club Brugge, waar de Limburgers vier keer op rij verloren over alle competities. Ook daar heeft Fink geen schrik voor.

"Club Brugge is een topploeg met enorm veel individuele kwaliteit. Maar wij geloven in onszelf en zijn voor niemand bang. We moeten onze identiteit trouw blijven: de bal durven opeisen, initiatief nemen en zo snel mogelijk in ons ritme komen."