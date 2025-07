Nicky Hayen is duidelijk over situatie rond Ardon Jashari: "Het is in zijn eigen voordeel"

Club Brugge trapt zijn JPL-seizoen zondagavond op gang tegen KRC Genk. Ondertussen blijft het dossier rond Ardon Jashari aanslepen.

Jashari is nog steeds een speler van Club Brugge. Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat AC Milan dan toch nog een allerlaatste bod heeft gedaan bij blauw-zwart. Een aanbieding van 35 miljoen euro, plus bonussen.

De bal ligt nu in het kamp van Club, dat een beslissing zal moeten nemen. Jashari wil enorm graag naar de Italiaanse topclub, en probeerde zijn transfer dan ook te forceren.

"De eisen van de club zijn héél duidelijk. Daar moeten geïnteresseerde clubs aan voldoen", herhaalt coach Nicky Hayen bij Het Nieuwsblad. "Ondertussen trainde Ardon al twee keer mee met de groep."

"Of dat vervelend is? Helemaal niet. Hij is aangenaam in de omgang, doet vlot mee en brengt kwaliteit. Maar hij is nog niet klaar om te spelen. Ik jaag mij niet op in dat dossier, want we spelen zondag een belangrijke wedstrijd", gaat hij verder.

"Het is in zijn eigen voordeel dat hij meetraint en ritme opdoet. Wij willen fitte spelers afleveren als het tot een transfer komt, want dat levert respect op van andere clubs. Dat vind ik belangrijk. Verder is er een open communicatie tussen alle partijen. Binnenkort zal het wel duidelijk worden wat de oplossing is", klinkt het.