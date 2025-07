Philippe Albert doet uitspraken die Standard-fans graag zullen horen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Philippe Albert heeft veel vertrouwen in Standard voor de start van het seizoen. De voormalige Rode Duivel prijst het werk van Marc Wilmots en gelooft in de kansen op de top 6.

Dit weekend keert de Jupiler Pro League terug. Antwerp - Union staat vrijdagavond al op het programma. Op zaterdag maakt Standard zijn entree tegen La Louvière.

Philippe Albert heeft gesproken over de transferperiode van de Luikse club. Volgens hem is deze interessant. "Geen verhuur meer, maar wel op de lange termijn, met spelers die meer betrokken zijn bij de toekomst van de club dan bij een tijdelijke showcase."

"Marc Wilmots heeft deze factor perfect in zijn rekrutering geïntegreerd. Dit gaat gepaard met een terugkeer naar lokale verankering, wat het vuur op Sclessin weer zal aanwakkeren gezien de uitstekende cijfers betreffende abonnementenverkoop", vervolgde hij bij Sudinfo.

"We zullen later zien of dit allemaal standhoudt, maar ik ga ervan uit dat grote clubs, vooral wanneer ze kunnen rekenen op zo'n sterke achterban, nooit sterven." En wat denkt hij van coach Mircea Rednic?

"Ik geloof niet dat hij een marionet zal zijn. Wilmots is slim genoeg om niet in de val te lopen van een sportief directeur die het team zelf samenstelt. Hij vertrouwt op zijn coach, die zelf voldoende ervaring heeft om te implementeren wat hij wil realiseren."

De voormalige Rode Duivel denkt dat Standard weer in de Champions' Play-offs kan terechtkomen. "Ik geloof meer dan ooit in de aanwezigheid van de Rouches in de top 6 aan het einde van het seizoen."