Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: Imbrechts - Smolčić

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 25/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Imbrechts - Smolčić

Definitief een kruis over: Olivier Renard moet verder zoeken en er zit haast bij

Anderlecht blijft op zoek naar een nieuwe centrale verdediger, bij voorkeur een linkspoot. De Brusselaars leken lang op weg om Hrvoje Smolčić over te nemen van Eintracht Frankfurt, maar die transfer is op het allerlaatste moment afgesprongen. (Lees meer)

Antwerp heeft nieuwe, vlotscorende spits in het vizier die in... derde klasse speelt

Royal Antwerp heeft concrete interesse in Mohamed Ali Zoma, een 21-jarige aanvaller van Serie C-club AlbinoLeffe. De Ivoriaanse spits maakte vorig seizoen naam met 15 doelpunten en 9 assists in 37 competitiewedstrijden, wat verschillende clubs in Italië en daarbuiten naar hem deed lonken. (Lees meer)

Anderlecht heeft tweede (Belgische) doelman gevonden: ex-speler Union en Charleroi

Joachim Imbrechts (23) staat dicht bij een verrassende overstap naar Anderlecht. De Belgische doelman, die eind juni zonder club kwam te zitten na zijn vertrek bij Union Saint-Gilloise, traint sinds enkele dagen mee bij paars-wit. (Lees meer)