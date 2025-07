Antwerp heeft nieuwe, vlotscorende spits in het vizier die in... derde klasse speelt

Royal Antwerp heeft concrete interesse in Mohamed Ali Zoma, een 21-jarige aanvaller van Serie C-club AlbinoLeffe. De Ivoriaanse spits maakte vorig seizoen naam met 15 doelpunten en 9 assists in 37 competitiewedstrijden, wat verschillende clubs in Italië en daarbuiten naar hem deed lonken.

Zoma was vaste titularis bij AlbinoLeffe en kwam in bijna elke wedstrijd aan spelen toe. Hij startte doorgaans als tweede spits of flankaanvaller en klokte meer dan 3.000 speelminuten. Volgens HLN volgt Antwerp zijn dossier met aandacht.

AlbinoLeffe zou eerder al een bod hebben afgeslagen van Cremonese. De speler heeft nog een contract tot 2026, wat Antwerp in een sterke onderhandelingspositie plaatst, zeker gezien zijn geschatte marktwaarde van minder dan 300.000 euro.

Zoma is een technisch onderlegde aanvaller die sterk is in de combinatie, met een goed spelinzicht en vlotte dribbels. Hij is inzetbaar op meerdere posities voorin en past goed binnen een systeem dat beweeglijkheid en diepgang vereist.

Voor Antwerp blijft de spitspositie een punt van aandacht, al staan er elders ook noden open, met name achterin. Daarom worden de gesprekken met Zoma en zijn entourage voortgezet, maar is een doorbraak voorlopig nog niet in zicht.

Toch past Zoma perfect in het profiel dat Antwerp vaak zoekt: jong, relatief goedkoop, met groeipotentieel en restwaarde. Als de club hem weet binnen te halen, kan hij uitgroeien tot een slimme en rendabele versterking.