Definitief een kruis over: Olivier Renard moet verder zoeken en er zit haast bij

Anderlecht blijft op zoek naar een nieuwe centrale verdediger, bij voorkeur een linkspoot. De Brusselaars leken lang op weg om Hrvoje Smolčić over te nemen van Eintracht Frankfurt, maar die transfer is op het allerlaatste moment afgesprongen.

De Kroaat had zelfs het oefenkamp van Frankfurt in de Verenigde Staten links laten liggen om zijn overstap naar het Lotto Park af te ronden. Er ontstonden twijfels na de medische testen over de staat van Smolčić’ knie. De club overwoog even om het dossier om te vormen tot een huur met aankoopoptie, maar uiteindelijk werd er geen akkoord gevonden. De gesprekken zijn dus volledig geklapt.

Voor Anderlecht is het een tegenvaller, want door het pensioen van Jan Vertonghen en het afhaken van Smolčić blijft een versterking achterin uit. Coach Besnik Hasi en sportief directeur Olivier Renard zoeken nadrukkelijk naar een centrale verdediger die het spel kan opbouwen en liefst linksvoetig is.

Zoals gisteren duidelijk werd zou een beetje snelheid ook niet misstaan. Smolčić (24) gold nochtans als een interessante piste. De Kroaat heeft 30 Bundesliga-wedstrijden op de teller bij Frankfurt en beschikt over een goede pass en fysiek vermogen. Hij wilde zelf graag naar Anderlecht, maar de medische bezorgdheden deden het bestuur twijfelen.

De Brusselaars willen geen risico nemen met spelers die fysiek niet volledig in orde zijn. Het transferdossier rond Smolčić toont dat Anderlecht zorgvuldig wil bouwen aan zijn kern. De zoektocht naar een linksvoetige centrale verdediger wordt nu opnieuw geopend. De tijd dringt, want Hasi heeft achteraan niet al te veel opties.