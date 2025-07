Anderlecht heeft tweede (Belgische) doelman gevonden: ex-speler Union en Charleroi

Joachim Imbrechts (23) staat dicht bij een verrassende overstap naar Anderlecht. De Belgische doelman, die eind juni zonder club kwam te zitten na zijn vertrek bij Union Saint-Gilloise, traint sinds enkele dagen mee bij paars-wit.

Hij kreeg al speelminuten in een oefenmatch met de RSCA Futures tegen de B-ploeg van Stade de Reims. Imbrechts wordt getest bij de U23, waar Anderlecht kampt met een blessuregolf onder de doelmannen. De club heeft dringend nood aan versterking in het doel bij de Futures, die uitkomen in de Challenger Pro League.

Imbrechts liet tot dusver een goede indruk na op Neerpede, zowel bij de beloften als tijdens enkele sessies met het A-elftal. Op termijn komt hij mogelijk ook in beeld als tweede keeper bij de hoofdmacht.

Anderlecht is al langer op zoek naar een Belgische doelman die achter Colin Coosemans kan functioneren. Imbrechts past perfect in dat profiel: jong, Belgisch, en al ervaring op het hoogste niveau.

De in Charleroi en Namen opgeleide keeper kwam in 2020 bij Union terecht en maakte er deel uit van de kern tijdens de promotie en het eerste sterke seizoen in eerste klasse. Hoewel hij er nooit eerste doelman werd, groeide hij uit tot een betrouwbare back-up. Nu is hij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Met zijn goede voeten en rustige uitstraling is Imbrechts een moderne keeperstype dat past binnen het spel dat Anderlecht-coach Besnik Hasi voor ogen heeft. Zijn profiel ligt ook in lijn met de filosofie van RSCA om jong Belgisch talent kansen te geven, zeker met het oog op ontwikkeling binnen de RSCA Futures.