KAA Gent troeft Anderlecht af voor Peersman: doelman legt meteen uit waarom hij voor de Buffalo's kiest

KAA Gent heeft opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. Vrijdagmiddag maakten de Buffalo's de komst van doelman Kjell Peersman officieel. De 21-jarige Belg komt over van PSV.

De 21-jarige Belg lag nog onder contract bij PSV, waar hij actief was bij Jong PSV. In 2014 verliet hij de jeugd van Westerlo al voor die van de Nederlandse topclub. Nu keert hij dus definitief terug naar België.

Definitief, want afgelopen seizoen werd hij ook al uitgeleend aan Lierse. Hij maakte indruk in de Challenger Pro League, want naast KAA Gent zou ook Anderlecht interesse hebben getoond.

De Buffalo's hebben nu duidelijke plannen met hun zomeraanwinst. "Peersman komt naar Gent met de ambitie om zich volwaardig te ontwikkelen in het eerste elftal. Tegelijk zal hij ook inzetbaar zijn voor Jong KAA Gent, zodat hij kan blijven groeien door matchminuten te maken", klinkt het bij de club.

Peersman reageerde ook zelf al kort op de clubwebsite. "Ik heb voor KAA Gent gekozen omdat mijn ambitie strookt met die van de club. Ik hoop om hier in de toekomst een prijs te kunnen winnen, daar wil ik alles voor doen."