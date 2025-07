Voormalige ploegmaat van Kevin De Bruyne bij Manchester City op weg naar Napoli?

Kevin De Bruyne zou een van zijn voormalige teamgenoten kunnen tegenkomen bij Napoli. Raheem Sterling is aangeboden aan Napoli.

Kevin De Bruyne kwam op 1 juli naar Napoli. Sindsdien heeft een bekende naam uit de Belgische competitie hem vergezeld in de Italiaanse stad, Noa Lang.

Maar ook een van zijn voormalige teamgenoten zou hem kunnen volgen. Volgens Fabrizio Romano is Raheem Sterling, die zowel op de linkerflank als op de rechterflank van de aanval kan spelen, onlangs bij de club voorgesteld. De Engelse international heeft een teleurstellend seizoen bij Arsenal achter de rug. In 28 wedstrijden over alle competities heen scoorde hij slechts één doelpunt en gaf hij 5 assists.

Napoli wil de 30-jarige speler op huurbasis aantrekken. Chelsea geeft de voorkeur aan een permanente transfer en wil af van het salaris van Sterling.

Op dit moment heeft de voormalige City-speler een contract tot 30 juni 2027 en wordt zijn marktwaarde op 10 miljoen euro geschat. Andere clubs zoals Crystal Palace of Fulham zouden ook geïnteresseerd zijn.

Het bestuur van Napoli overweegt op zijn beurt ook andere opties voor de positie van linkervleugelspeler. Dan Ndoye en Takefusa Kubo staan onder andere op de lijst van het Serie A-team.