Hij had speeltijd nodig: Cyril Ngonge verlaat De Bruyne en Lukaku voor nieuw avontuur

Cyril Ngonge verlaat Napoli en zal normaal gezien ook niet terugkeren. Hij wordt namelijk uitgeleend aan Torino met een verplichte aankoopoptie.

Al enkele weken wordt de toekomst van Cyril Ngonge (25 jaar) besproken. De Belgische aanvaller van Napoli kreeg vorig seizoen nauwelijks speeltijd en moest deze zomer dus een uitweg vinden om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Die uitweg had in België kunnen liggen: Club Brugge had Ngonge, opgeleid bij Jan Breydel, tot een van zijn prioriteiten voor deze winterse transferperiode gemaakt. Maar de Rode Duivel koos ervoor om binnen de Serie A te blijven.

Na zes stormachtige maanden bij Hellas Verona maakte Ngonge enigszins verrassend de overstap naar Napoli voor 20 miljoen euro. Daarna ging het moeizaam, aangezien de Belg slechts 35 keer in actie kwam op anderhalf seizoen tijd, met slechts 3 doelpunten en een assist.

Nadat hij Club Brugge afwees, maakte hij nu dus de overstap naar Torino in de Serie A. Hij zal in het seizoen 2025-2026 worden uitgeleend, met een verplichte aankoopoptie aan het einde van het seizoen (een veelvoorkomend proces in Italië). Dit zal voor hem de kans zijn om onder leiding van Marco Baroni, zijn voormalige coach bij Hellas Verona, zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Met deze uitleenbeurt hoopt Cyril Ngonge zeker weer in beeld te komen bij de bondscoach van de Rode Duivels, Rudi Garcia. Hij werd vorig jaar opgeroepen door Domenico Tedesco en maakte zijn debuut... in Italië, op 10 oktober 2024 (2-2).